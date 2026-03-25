Göç yolundaki leylek sürüsü, Esenler’deki 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde mola verdi. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte sıcaklıkların artması, güneyden kuzeye doğru göç eden leylekleri harekete geçirdi.

Bu göç sırasında leylekler, İstanbul’un bazı noktalarında mola vererek dinleniyor.Esenler’deki 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde görüntülenen onlarca leylek, yeşil alanda hem dinlendi hem de beslenme fırsatı buldu.

Toplu halde parkta vakit geçiren leylekler, orada bulunan vatandaşların da büyük ilgisini çekti.Leylekleri yakından seyreden bazı vatandaşlar, bu güzel anları cep telefonu kameralarıyla kayda aldı.