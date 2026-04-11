İnegöl ilçesinden başlayarak, Türkiye'nin sebze ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Yenişehir Ovası'nı da sulayan Boğazköy Barajı, pek çok kuş türünü de misafir olarak ağırlıyor.
Göç yolunda muhteşem görüntü: Pelikanlar Bursa’yı seçti
Göç yolundaki pelikan sürüleri, Bursa İnegöl’deki Boğazköy Barajı’nda mola verdi. Baharın müjdecisi olan pelikanlar, barajda doğaseverlere ve fotoğrafçılara muhteşem görüntüler sundu.Derleyen: Mehmet Köpüklü
Daha önce ördek, leylek ve martı gibi türlere ev sahipliği yapan barajın yeni misafirleri ise pelikanlar.
Bahar mevsiminin gelişiyle birlikte göç yolculuğuna çıkan pelikan sürüleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da barajda mola veriyor.
Doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için güzel görüntüler oluşturan o anlar fotoğraf sanatçısı Şaban Kılıçcı’nın objektifine yansıdı.
Kaynak: DHA