Göç yolculuğu bitti: Leylekler Kırıkkale’de renkli görüntüler oluşturdu
İlkbaharın gelişiyle göçten dönen leylekler Kırıkkale semalarında sürüler halinde görülmeye başladı. Katı Atık Sahası çevresinde martılarla birlikte beslenen leylekler, gökyüzünde ve yerde oluşturdukları uyumlu hareketlerle dikkat çekici görüntüler ortaya koyuyor.
KATI ATIK SAHASI’NDA BESLENME VE KUŞ HAREKETLİLİĞİ
Katı Atık Sahası çevresi, hem leylekler hem de martılar için önemli bir beslenme noktası haline geldi. Bu bölgede sürüler halinde toplanan leylekler, zaman zaman gökyüzünde birlikte süzüldükten sonra beslenmek için alana iniş yapıyor. Martılar da bu hareketliliğe eşlik ederek aynı bölgede görülüyor.
DOĞADA DİKKAT ÇEKEN UYUMLU GÖRÜNTÜLER
Leylek ve martıların aynı alanda bulunması, doğadaki uyumu yansıtan ilginç görüntüler oluşturuyor. Özellikle toplu uçuşlar ve ardından aynı noktaya inişleri, bölgede görsel bir hareketlilik meydana getiriyor.
YETKİLİDEN GÖZLEM AÇIKLAMASI
Katı Atık Yönetimi Belediyeler Birliği Müdürü Hacer Şeran, baharın gelişiyle birlikte leyleklerin yiyecek bulmak amacıyla tesis sahasına yöneldiğini belirtti. Bu dönemde sürü halinde görülen kuşların, araç giriş çıkışlarıyla birlikte hareketlendiği ve beslenmek için alana indiği ifade edildi.
Şeran ayrıca martıların da benzer şekilde zaman zaman sahada görüldüğünü, bu durumun sıkça gözlemlendiğini ve leyleklerin her yıl belirli dönemlerde bölgede konakladığını aktardı. Kuşların sonbahara kadar alanda kalabildiğini de sözlerine ekledi.