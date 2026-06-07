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Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan son verilere göre, 25 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla Türkiye'de geçici koruma statüsünde kayıtlı Suriyeli sayısı 2 milyon 264 bin 983 olarak kayıtlara geçti.

Resmi rakamlar yalnızca kayıtlı kişileri kapsarken, kayıt dışı olarak ülkede bulunan Suriyelilerin sayısına ilişkin net bir veri bulunmuyor.

SURİYELİLERİN YARIYA YAKINI ÇOCUK VE GENÇLERDEN OLUŞUYOR

Açıklanan istatistiklere göre Türkiye'de yaşayan kayıtlı Suriyelilerin 1 milyon 76 bin 67'si 18 yaşın altında bulunuyor. Bu durum, Suriyeli nüfusun önemli bir bölümünün çocuk ve gençlerden oluştuğunu ortaya koyuyor.

Uzmanlar, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler açısından bu yaş grubunun kamu politikalarında önemli bir yer tuttuğuna dikkat çekiyor.

EN YÜKSEK ORAN KİLİS'TE

İllere göre dağılım incelendiğinde, Suriyelilerin yerel nüfusa oranının en yüksek olduğu il yüzde 22,87 ile Kilis oldu. Bu oran, kentte yaşayan yaklaşık her 5 kişiden 1'inin Suriyeli olduğunu gösteriyor.

Kilis'i farklı sınır illeri takip ederken, Suriyeli nüfusun büyük bölümü İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa ve Hatay gibi şehirlerde yaşamını sürdürüyor.

Suriye'deki gelişmeler ve geri dönüş süreci kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, Türkiye'deki Suriyeli nüfusa ilişkin güncel veriler de dikkat çekmeye devam ediyor.