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Kaynak: Haber Merkezi

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'yi gün yüzüne çıkaran Prof. Dr. Klaus Schmidt, vefatının 12. yılında düzenlenen bisiklet etkinliğiyle anıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda, Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Urfa Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü ve Göbeklitepe Bisiklet Kulübü'nün destekleriyle "Klaus Schmidt'in İzinde Göbeklitepe'ye Pedallıyoruz" etkinliği gerçekleştirildi.

100 BİSİKLETLİ GÖBEKLİTEPE'YE PEDAL ÇEVİRDİ

Bu yıl yedincisi düzenlenen etkinlik kapsamında bisiklet tutkunları önce Prof. Dr. Klaus Schmidt'in yaşadığı evde bir araya geldi.

Daha sonra kent merkezinden hareket eden yaklaşık 100 kişilik bisikletli grup, 20 kilometrelik parkuru tamamlayarak Göbeklitepe'ye ulaştı. Katılımcılar, ören yerini de gezme fırsatı buldu.

"BU GELENEĞİ SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ"

Urfa Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mustafa Aslan, etkinliğe Türkiye'nin farklı şehirlerinden katılım olduğunu belirterek, "Ritüel haline getirdiğimiz turumuzu yıllarca sürdürmek istiyoruz." dedi.

Bisiklet tutkunu Hüseyin Acar ise etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli ve güzel geçti." ifadelerini kullandı.

GÖBEKLİTEPE'Yİ DÜNYAYA TANITTI

Prof. Dr. Klaus Schmidt, Göbeklitepe'de yürüttüğü kazı çalışmaları ve ortaya çıkardığı bulgularla insanlık tarihine ışık tuttu. Alman arkeolog, 2014 yılında hayatını kaybetmişti.