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Taş Tepeler Projesi Koordinatörü ve Göbeklitepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul liderliğinde yürütülen çalışmalarda, yaklaşık 1500 metrekarelik yeni araştırma alanında kazılara başlandı. Yüzeyin hemen altında ulaşılan ve erozyon nedeniyle duvarları aşınmış olan yapıların, dikilitaş geleneğini daha zayıf biçimde yansıttığı görüldü. Yapıların kesin işlevini belirlemek amacıyla taban seviyesinden alınan toprak örnekleri laboratuvar incelemesine alındı.

DÖRTGEN PLANLI YAPILAR VE KONUT BULGULARI

Karul, Göbeklitepe’nin yalnızca törensel faaliyetlerin yapıldığı bir merkez olmadığını, bulunan yapıların alanın aynı zamanda bir yerleşim yeri olduğunu kanıtladığını ifade etti. Jeomanyetik ölçümler ve yüzey taramaları, bölgede konutların yanı sıra daha büyük boyutlu kamusal yapıların ve kulübelerin de yer aldığına işaret ediyor. Kazılar höyüğün kuzeyinin yanı sıra güney ve batı kesimlerinde de eş zamanlı sürdürülüyor.

KORUMA VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni bulguların Göbeklitepe’nin bilinmeyenlerine ışık tuttuğunu belirtti. Kazı alanlarında koruma önlemlerinin artırıldığını vurgulayan Ersoy, C Yapısı’ndaki dikilitaş parçalarının yerleştirildiğini, D Yapısı’ndaki merkez dikilitaşların ise çelik halatlarla sarsıntılara karşı güçlendirildiğini açıkladı. Ziyaretçiler için yenilenen yürüyüş yollarının da kısa süre içinde erişime açılacağı bildirildi.