Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali’nin açılışında konuşan Alpaslan, köklü geçmişiyle öne çıkan Şanlıurfa’nın, sahip olduğu kültürel miras sayesinde büyük bir zenginlik barındırdığını ifade etti.

“Tarihin sıfır noktası” olarak bilinen Göbeklitepe’ye dikkat çeken Alpaslan, bu alanın yalnızca arkeolojik yönüyle değil, güçlü kültürel birikimi ve zengin mutfağıyla da öne çıktığını vurguladı.

Göbeklitepe’nin dünya genelinde tanıtımı için yürütülen çalışmalara değinen Alpaslan, daha önce Roma ve Berlin’de açılan “Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi” sergisinin yoğun ilgi gördüğünü hatırlattı. Bu ilginin ardından tanıtım faaliyetlerinin daha da genişletileceğini belirterek, “Dünyanın önemli kültür merkezlerinde bu sergileri sürdüreceğiz. Her yerde Göbeklitepe’ye büyük bir ilgi var. Avrupa’dan Uzak Doğu’ya kadar birçok noktaya taşıyacağız. Önümüzdeki dönemde dünyanın pek çok yerinde bu sergiyi görmek mümkün olacak.” dedi.

Japonya başta olmak üzere çeşitli ülkelerle görüşmelerin devam ettiğini de aktaran Alpaslan, anlaşmalar netleştikçe yeni sergilerin hayata geçirileceğini ifade etti.

Taştepeler bölgesindeki arkeolojik çalışmalara da değinen Alpaslan, buranın dünyanın en büyük Neolitik dönem kazı alanlarından biri olduğunu belirtti. Bu yıl Japonya, İngiltere, Almanya, ABD ve Çin’den bilim insanlarının da kazılara katılacağını söyledi. Göbeklitepe’nin zaten dünya çapında bilinirliğe sahip olduğunu ancak tanıtım çalışmalarının aralıksız süreceğini dile getirdi.

Kazıların artık sadece belirli dönemlerle sınırlı olmadığını, yıl boyunca süren kapsamlı bir bilimsel faaliyet haline geldiğini aktaran Alpaslan; kazı, restorasyon, analiz ve değerlendirme çalışmalarının birlikte yürütüldüğünü kaydetti.

Yeni kazı sezonundan önemli bulgular çıkacağına dair beklentilerini de paylaşan Alpaslan, “İnsanlık tarihine ışık tutacak yeni keşifler ortaya çıkmasını umuyoruz.” ifadelerini kullandı. Bilim insanlarından gelen değerlendirmelerin de bu yönde olduğunu belirtti.

Turizm açısından Türkiye’nin güçlü konumuna da değinen Alpaslan, ülkenin kültürel ve tarihi zenginlikleri sayesinde dünyanın önde gelen turizm destinasyonları arasında yer almaya devam ettiğini söyledi. Güvenlik algısının güçlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Alpaslan, Türkiye’nin son yıllardaki başarılarıyla en çok turist ağırlayan ülkeler arasında bulunduğunu ve bu başarının artarak devam edeceğini dile getirdi.