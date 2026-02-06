Müzeler Adası’ndaki Ön Asya Müzesi tarafından, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile İstanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün işbirliğiyle düzenlenen “Toplumun Keşfi. Göbeklitepe, Taş Tepeler ve 12.000 Yıl Önceki Yaşam” başlıklı sergi, 6 Şubat – 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında gezilebilecek.
Göbeklitepe Berlin’i fethetti: ilk kez orijinal eserler sergileniyor
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve dünyanın bilinen en eski yerleşim merkezi olan Göbeklitepe ile çevresindeki Taş Tepeler bölgesi, 93 seçkin eserle Almanya’da tanıtılacak.
Sergide Türkiye’den getirilen ve daha önce yurt dışında hiç sergilenmemiş özgün arkeolojik eserler yer alıyor.
Basın mensuplarına gezdirilen serginin resmi açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Alman Kültür Bakanı Wolfram Weimer tarafından yapılacak.
Taş Tepeler Araştırma Grubu Koordinatörü Prof. Dr. Necmi Karul, Berlin’deki serginin iki temel unsura dayandığını belirterek şunları söyledi:
"Ben şahsen bu serginin burada olmasının, burada yaşayan vatandaşlarımızın kendilerini iyi hissetmeleri için çok güzel bir araç olacağını düşünüyorum. Başka bir ülkede yaşamanın zorluklarını kısa süre de olsa yaşamış biri olarak bunları, bu eserleri buraya getirmek adeta bizim gözümüzden onlara da bir armağan diye telakki ediyoruz."
Berlin Devlet Müzeleri Ön Asya Müzesi Direktörü Barbara Helwing, serginin Berlin’de açılmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bölgede Göbeklitepe’ye benzer yaklaşık 30 alan bulunduğunu, bunun Göbeklitepe’yi daha az değil, tam tersine daha anlaşılır ve etkileyici kıldığını söyledi.
İlk kez bu çapta orijinal eserlerin Berlin’de sergilendiğini belirten Helwing, serginin dönemin günlük yaşamına ışık tutan parçalardan oluştuğunu vurguladı.
Serginin hem kişisel hem kurumsal açıdan özel bir anlam taşıdığını dile getiren Helwing, 1988-1989 yıllarında Harald Hauptmann ve Klaus Schmidt yönetimindeki Nevali Çori kazılarında öğrenci olarak görev yaptığını anlattı.
Helwing, sergideki görseller ve buluntular sayesinde o insanların yaşam dünyasının ziyaretçilere doğrudan ve etkileyici şekilde aktarılabildiğini, Avrupa ile Endonezya’daki Paleolitik mağara resimlerinin yarattığı etkiye benzer bir duygunun bu sergiyle de hissedilebileceğini ifade etti.
Sekiz bölümden oluşan sergi, erken yerleşik toplulukların sanatsal ifadelerini doğumdan günlük yaşama ve ölüme uzanan farklı alanlarda sunuyor.
İspanyol fotoğraf sanatçısı Isabel Muñoz’un Göbeklitepe’de çektiği fotoğraflar da sergi kapsamında görülebilecek.
Daha önce İtalya’da Roma’daki Kolezyum’da açılan “Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi” sergisi 6 milyondan fazla ziyaretçi çekmişti.