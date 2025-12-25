Google, yıllardır değiştirilemeyen Gmail adresleriyle ilgili önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Kademeli olarak dağıtılacak yeni özellikle kullanıcılar, mevcut hesaplarını silmeden veya veri kaybı yaşamadan @gmail.com uzantılı adreslerini güncelleyebilecek. Daha önce yalnızca üçüncü taraf e-posta adresleri için mümkün olan bu işlem, artık doğrudan @gmail.com uzantılı adresler için de geçerli olacak.

DonanımHaber’in derlediği habere göre, yeni sistemde kullanıcılar, mevcut Gmail adreslerini başka bir Gmail adresiyle değiştirebilecek. Eski adres silinmeyecek, hesap içinde bir takma ad olarak kalacak. Bu sayede hem eski hem de yeni adres üzerinden e-posta almak ve Google servislerine giriş yapmak mümkün olacak. Gmail, Drive, YouTube ve diğer tüm hizmetlerde hesap erişimi değişmeyecek.

Google, kötüye kullanım riskine karşı bazı sınırlamalar da getiriyor. Bir Gmail adresi 12 ayda yalnızca bir kez değiştirilebilecek ve bir hesap toplamda en fazla üç kez adres güncelleme hakkına sahip olacak. Ayrıca adres değişikliğinden sonra 12 ay boyunca yeni bir Gmail hesabı oluşturmak veya yeni adresi silmek mümkün olmayacak.

Öte yandan, takvim etkinlikleri gibi daha önce oluşturulmuş bazı içeriklerde eski adresin görünmeye devam edebileceği belirtiliyor. Kullanıcılar isterlerse eski Gmail adreslerinden e-posta göndermeyi de sürdürebilecek. Eski adres, başka biri tarafından alınamayacak ve hesapla ilişkilendirilmeye devam edecek.

Google, Gmail adresi değiştirme seçeneğinin önümüzdeki haftalarda "Hesabım" bölümü üzerinden tüm kullanıcılara kademeli olarak açılacağını belirtiyor.