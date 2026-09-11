Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Ankara / Atilla Toker / Yeniçağ

‎

Uluslararası turizm sektörünün temsilcilerini İstanbul’da bir araya getiren GlobeMeets 2026, Rixos Tersane İstanbul’da başladı. 50’den fazla ülkeden 3 binin üzerinde turizm profesyonelinin katıldığı organizasyonda, iki gün boyunca 25 binin üzerinde B2B görüşme gerçekleştirilmesi ve 100 milyon Euro’nun üzerinde ticari iş hacmine ulaşılması hedefleniyor.

Bu yıl dördüncü kez düzenlenen GlobeMeets B2B Networking Event’te 1.000’in üzerinde alıcı seyahat acentesi, 200 katılımcı firma, 11 ülkenin resmi turizm ofisi ve 20’ye yakın uluslararası hava yolu şirketinin temsilcileri yer alıyor.

Organizasyonun açılış törenine İstanbul Valisi Davut Gül, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, TÜRSAB Başkan Yardımcısı Hasan Eker, TTYD Başkanı Oya Narin, İRO Başkanı Selçuk Eracun, VFS Global Türkiye-Azerbaycan Bölge Direktörü Sertan Aslantürk, Azerbaycan Turizm Bürosu Türkiye Direktörü Gunel Mammadova ve Tersane İstanbul Genel Müdürü Çetin Pehlivan’ın yanı sıra 20 ülkeden büyükelçi ve başkonsoloslar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

25 BİNİN ÜZERİNDE B2B GÖRÜŞME HEDEFLENİYOR

İki gün sürecek organizasyonda 11 binin üzerinde planlı B2B randevu gerçekleştirilmesi, bunun yanı sıra 15 binden fazla doğal networking temasının oluşması bekleniyor. Böylece toplam B2B görüşme sayısının 25 bini aşması ve 100 milyon Euro’nun üzerinde ticari iş hacmi oluşturulması öngörülüyor.

Organizasyon kapsamında 2027 turizm sezonuna yönelik yeni iş bağlantıları ve ticari anlaşmaların da yapılması hedefleniyor. Etkinlikte seyahat acenteleri, destinasyonlar, turizm ofisleri, hava yolu şirketleri ve sektörün diğer paydaşları arasında yeni iş bağlantılarının kurulması amaçlanıyor.

İSTANBUL’UN TURİZM VE TİCARETTEKİ KONUMU VURGULANDI

Açılışta konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul’un turizm ve kültür alanlarının yanı sıra uluslararası ticaret ve ulaşım açısından da önemli bir merkez olduğunu belirtti. Gül, İstanbul’un hava ulaşımındaki bağlantı gücünün Türkiye’nin yanı sıra çevre ülkelerin dünya pazarlarına erişimi açısından da önem taşıdığını ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ise Türkiye’nin küresel turizm pazarındaki konumuna dikkat çekti. Alpaslan, uluslararası alıcı ve satıcıları bir araya getiren B2B platformların turizm sektörünün büyümesine katkı sağladığını söyledi.

Türkiye’nin yaklaşık 64 milyon ziyaretçi ve 65 milyar dolarlık turizm geliriyle dünyanın önde gelen turizm ülkelerinden biri konumuna geldiğini belirten Alpaslan, ulaşım altyapısı, çeşitlenen turizm ürünleri ve yaklaşık 200 ülkede yürütülen tanıtım çalışmalarının Türkiye’nin rekabet gücünü desteklediğini kaydetti.

Azerbaycan’ın GlobeMeets 2026’da ülke partneri olarak yer almasının önemine de değinen Alpaslan, iki ülke arasındaki turizm ilişkilerinin yeni projeler ve ticari iş birlikleriyle geliştirilebileceğini ifade etti.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç de İstanbul’un uluslararası turizmdeki konumunun yanı sıra ticaret ve iş birlikleri açısından taşıdığı öneme işaret etti. Avdagiç, GlobeMeets’in 50’den fazla ülkeden turizm profesyonelini İstanbul’da buluşturduğunu belirterek, kentin kongre ve etkinlik turizmindeki gelişimine dikkat çekti.

Avdagiç, İstanbul’un 2025 verileriyle kongre turizmi alanında Avrupa’da 13’üncü, dünyada ise 18’inci sırada yer aldığını belirtti.

TÜRSAB’DAN B2B ORGANİZASYONLARA VURGU

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Eker ise seyahat acentelerinin uluslararası pazarlardaki bağlantılarının güçlendirilmesinin önemine değindi.

B2B organizasyonlarda yalnızca katılımcı sayısının değil, doğru profesyonellerin bir araya getirilmesinin önemli olduğunu belirten Eker, GlobeMeets’in alıcı ve satıcıları eşleştiren yapısının ticari bağlantılar açısından önem taşıdığını söyledi.

Eker ayrıca dijital yabancı platformlara yönelik düzenlemelerde yerli ve yabancı şirketler açısından eşit rekabet koşullarının oluşturulması gerektiğini ifade etti.

ORGANİZASYONUN 2027 TURİZM SEZONUNA KATKI SAĞLAMASI BEKLENİYOR

GlobeMeets Kurucu Ortağı Hüseyin Kurt, organizasyonun teknoloji ile insan odaklı networking yaklaşımını bir araya getirmeyi amaçladığını belirtti.

Kurt, İstanbul’un farklı ülkelerden turizm profesyonellerini bir araya getiren uluslararası bir B2B buluşma noktası olarak öne çıkmasını hedeflediklerini ifade ederek, organizasyonda gerçekleştirilecek görüşmelerin yeni iş birliklerine dönüşmesini amaçladıklarını söyledi.

AZERBAYCAN ÜLKE PARTNERİ OLARAK YER ALIYOR

GlobeMeets 2026’da Azerbaycan ülke partneri olarak yer alıyor. Azerbaycan Turizm Bürosu Türkiye Direktörü Gunel Mammadova, iki ülke arasındaki turizm ilişkilerinin yeni B2B bağlantılarıyla geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Mammadova ayrıca 2026 yılında Azerbaycan’ın “Turizm Başkenti” ilan ettiği Şuşa’nın turizm potansiyeline dikkat çekti. Şuşa’nın tarihî ve kültürel mirasının yanı sıra gastronomi, kültür ve uluslararası etkinliklerle yeni bir turizm destinasyonu olarak geliştirildiğini ifade etti.

VFS GLOBAL ANA SPONSOR

GlobeMeets 2026’nın ana sponsorları arasında VFS Global de yer alıyor. VFS Global Türkiye-Azerbaycan Bölge Direktörü Sertan Aslantürk, sınır ötesi seyahat hareketliliğinin turizm ekonomisi açısından önemine dikkat çekti.

VFS Global’in 25’inci kuruluş yılını kutladığını belirten Aslantürk, şirketin vize başvuru süreçlerinin yanı sıra destinasyonların uluslararası pazarlardaki çalışmalarına yönelik farklı projelerde de yer aldığını söyledi.

Tersane İstanbul Genel Müdürü Çetin Pehlivan ise organizasyonun Tersane İstanbul’un tarihî yapısıyla günümüz İstanbul’unun turizm ve yaşam alanlarını bir araya getirdiğini belirtti. Pehlivan, bölgede otel, konut, gastronomi, spor ve sanat gibi farklı alanların bir arada bulunduğunu ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından B2B görüşmelerin başlamasıyla GlobeMeets 2026, iki gün boyunca uluslararası turizm profesyonelleri arasındaki iş görüşmelerine ev sahipliği yapacak.