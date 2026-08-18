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Kaynak: AA

Kocaeli temsilcisinin yeni sezon tanıtım etkinliği, kulüp başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra teknik kadro ile oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilecek. Program, saat 12.00’de Kocaeli Wellborn Luxury Hotel’de başlayacak.

Etkinlikte Glint Körfez Basket’in yeni sezona ilişkin hedefleri, planları ve kulübün gelecek dönem vizyonu kamuoyuna aktarılacak.

Lansmanın ardından basın mensupları için de bir buluşma düzenlenecek. Öğle yemeğinin ardından gazeteciler, kulüp yöneticileri ve basketbolcularla bir araya gelerek merak ettikleri konular hakkında sorularını yöneltebilecek.