Kocaeli temsilcisinin yeni sezon tanıtım etkinliği, kulüp başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra teknik kadro ile oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilecek. Program, saat 12.00’de Kocaeli Wellborn Luxury Hotel’de başlayacak.

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Etkinlikte Glint Körfez Basket’in yeni sezona ilişkin hedefleri, planları ve kulübün gelecek dönem vizyonu kamuoyuna aktarılacak.

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Lansmanın ardından basın mensupları için de bir buluşma düzenlenecek. Öğle yemeğinin ardından gazeteciler, kulüp yöneticileri ve basketbolcularla bir araya gelerek merak ettikleri konular hakkında sorularını yöneltebilecek.