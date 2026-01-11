9 Ocak’ta Galatasaray ile görüşmek üzere İstanbul’a geldiği belirtilen Can Armando Güner’in durumu hakkında konuşan Schröder, kulüp olarak bu gelişmeden haberlerinin olmadığını söyledi. Alman futbol adamı, kendilerine Güner için herhangi bir resmi teklif ulaşmadığını vurguladı.

Schröder, “Can Armando Güner’in İstanbul’a gitmesi bizi şaşırttı. Çünkü kulübümüze iletilmiş resmi bir teklif bulunmuyor. Bizimle iletişime geçmek isteyen herkes için telefon ve e-posta bilgilerimiz kulübün internet sitesinde açık şekilde yer alıyor” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, genç oyuncunun transfer sürecine dair soru işaretlerini artırırken, 11 Ocak itibarıyla Galatasaray cephesinden Can Armando Güner transferine ilişkin resmi bir duyuru yapılmadı.