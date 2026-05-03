Almanya Bundesliga’nın 32. haftasında Borussia M’gladbach ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Uzun süre golsüz eşitliğin sürdüğü mücadelede ev sahibi ekip, son dakikalarda bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrılarak kritik bir üç puan aldı.

MAÇIN TEK GOLÜ SON DAKİKADA GELDİ

Borussia Park’ta oynanan karşılaşmada M’gladbach’a galibiyeti getiren gol 88. dakikada Haris Tabakovic’ten geldi. Bu gol aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.

GLADBACH 5 MAÇ SONRA KAZANDI

Bu sonuçla birlikte M’gladbach, Bundesliga’da 5 maç aradan sonra galibiyet elde etti. Ev sahibi ekip puanını 35’e yükselterek 11. sıraya çıktı.

DORTMUND ZİRVE YARIŞINDA YARA ALDI

Borussia Dortmund ise mağlubiyete rağmen 67 puanla 2. sıradaki yerini korudu ancak zirve yarışında kritik bir kayıp yaşadı.

GELECEK HAFTA FİKSTÜRÜ

Borussia M’gladbach gelecek hafta deplasmanda Augsburg ile karşılaşacak. Borussia Dortmund ise sahasında Eintracht Frankfurt’u konuk edecek.