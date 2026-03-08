ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası bölgede artan gerilim, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde protestolara yol açtı. Başkent Lefkoşa’da toplanan göstericiler, adada bulunan İngiliz askeri üslerine tepki gösterdi.

Rum yönetimini ABD ve İsrail’e destek vermekle suçlayan protestocular, yürüyüş düzenleyerek idari binalara doğru ilerledi. Gösteriler sırasında kalabalık sık sık sloganlar attı. Protestolarda “Ölüm üsleri defolsun”, “İngiliz üsleri gitmeli” ve “Burası fırlatma rampanız değil” gibi sloganlar öne çıktı.

Göstericiler, adadaki İngiliz üslerinin bölgedeki askeri operasyonlarda kullanıldığını ve bunun Kıbrıs’ı hedef haline getirdiğini savundu.

Eyleme katılan bir protestocu, üslerin güvenlik açısından risk oluşturduğunu belirterek, “Bu üsler birçok bombardıman operasyonunda kullanıldı. Yakınlığımız nedeniyle hedef alındıklarında biz de tehlikeye giriyoruz. Bu yüzden kapatılmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.