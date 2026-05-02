Mis gibi kokan bir ev her zaman sağlıklı bir ev demek değildir.
Gizli tehlike: Evinizdeki güzel kokular sağlığınızı tehdit ediyor olabilir
Oda kokuları ve spreyler, içerdikleri kimyasallarla kapalı alan hava kirliliğine yol açarak akciğer hastalıklarından hormonal bozukluklara kadar birçok riski beraberinde getiriyor.Dilem Taştan
Modern yaşamın vazgeçilmezi haline gelen oda spreyleri, çubuklu kokular ve elektrikli koku vericiler, yaşam alanlarımıza ferahlık katmak amacıyla kullanılıyor.
Ancak "temizlik" ve "ferahlık" hissi veren bu ürünlerin arkasında, görünmeyen kimyasal bir kokteyl yatıyor.
Oda kokularının çoğunda kokunun kalıcılığını artırmak için fitalatlar adı verilen kimyasallar kullanılır. Fitalatlar, endokrin sistemini bozarak hormon dengesizliğine, üreme sorunlarına ve özellikle çocuklarda gelişimsel problemlere yol açabilir.
Yapılan araştırmalar, oda kokularının iç mekan hava kalitesini dışarıdaki kirli havadan daha tehlikeli hale getirebileceğini gösteriyor.
Ayrıca, bu ürünlerin içeriğindeki uçucu organik bileşikler (VOC), havada bulunan ozonla tepkimeye girerek formaldehit gibi kanserojen maddelerin açığa çıkmasına neden olur.
Özellikle astım, bronşit veya alerjik rinit gibi kronik rahatsızlıkları olan bireyler için oda kokuları tam bir tetikleyici unsurdur. Bu durum:
Nefes darlığı,
Sürekli öksürük,
Gözlerde ve boğazda yanma,
Şiddetli migren atakları gibi semptomları beraberinde getirir.
Uzmanlar, evdeki kötü kokuları bastırmak yerine kaynağını yok etmeyi ve evi düzenli olarak havalandırmayı öneriyor.