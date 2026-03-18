Çoğu insan sadece kan şekerine odaklanırken, aslında arka planda çalışan "insülin fabrikasını" gözden kaçırıyor. Osman Müftüoğlu’nun kaleme aldığı bilgilere göre, açlık insülini seviyesi vücudun metabolik rotasını belirleyen en kritik gösterge. Eğer bu değer kontrolsüz bir şekilde yükseliyorsa, yediğiniz her lokma enerjiye dönüşmek yerine doğrudan yağ hücrelerine depolanıyor demektir.

İNSÜLİN DİRENCİ KAPIYI ÇALINCA

Açlık insülini sadece bir sayı değil; karaciğer yağlanması, kronik yorgunluk ve bitmek bilmeyen tatlı krizlerinin ana sorumlusudur. İdeal sınırların aşılması, vücudun insülin direncine girmesine ve dolayısıyla "ne yesem yarıyor" sendromuna yol açar. Bu durum uzun vadede damar sertliği ve diğer sistemik sorunları da beraberinde getirir.

NASIL ÖNLEM ALINMALI?

Uzmanlar, sadece şeker ölçümüyle yetinilmemesi gerektiğini, insülin seviyelerinin de düzenli takip edilmesini öneriyor. Beslenme düzeninde yapılacak küçük değişiklikler, glisemik indeksi düşük gıdaların tercihi ve hareketli bir yaşam, bu gizli tehlikeyi dizginlemenin en etkili yolu. Sağlıklı bir gelecek için kanınızdaki bu sessiz gücü dengelemeye bugünden başlayın.