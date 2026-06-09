Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında M7 kodlu gizli tanık olan Serdar Sertçelik, yurtdışından geldiğinde soruşturma savcısı Mustafa Kaya’nın buluntu telefonu kabul edeceği düşüncesiyle ilk operasyonda kendisi hakkında herhangi bir arama veya yakalama kararı olmadığına dair evrakı verirken, “Sen zaten örgütün yöneticisi değilsin.” dediğini öne sürdü.

Gazeteci Müyesser Yıldız'ın aktardıklarına göre, İstinafın kısmi bozma ve birleştirme kararlarından sonra Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Cezaevi Yerleşkesindeki duruşma salonunda yeniden görülmesine başlanan davanın bugünkü celsesinde Mahkeme Başkanı, Serdar Sertçelik hakkında İnterpol’e yazılan yazının cevabının geldiğini, yazıda Sertçelik’in 25 Mayıs 2024 ile 30 Ocak 2026 tarihleri arasında Macaristan’da cezaevinde olduğunun, sadece göçmen kampında bulunduğu dönemlerde telefon ve internet kullanma imkânının bulunduğunun bildirildiğini söyledi.

Buluntu telefonla ilgili savunma yapması beklenen Serdar Sertçelik, bundan önce hakkında yargı görevini yapanları etkileme suçlamasıyla açılan davaya ilişkin savunma yapmak istediğini belirterek şunları söyledi:

“Şevket Demircan’la yaptığım görüşmeleri anlattığım için bu suçlamaya maruz kaldım. Ancak polislerin kendi aralarında ve savcı ile hakimle yaptığı yazışmalarla anlattıklarımın doğru olduğu ortaya çıktı. Bu yazışmalar delil olarak kullanılmak istenmezken, poşet telefondaki sahte mesajlar delil olarak kullanılıyor. Allah aşkına bu adil midir, hak mıdır?”

Sertçelik ardından polislerin WhatsApp yazışmalarını tek tek okumaya başlayınca Mahkeme Başkanı, “Tekrara gerek yok. Bunlar dosyada var. Toparlayarak git. Sonucu söylemen, bunların savunmanın neresine dayanak teşkil ettiğini söylemen yeter.” uyarısında bulundu. Sertçelik, “Okumaya hakkım yok mu?” diye sorarken avukatı Alperen Ekinci, savunma stratejisini belirlemek için müvekkiliyle görüşme talebinde bulundu.

Verilen aradan sonra Sertçelik, savunmasını bugün bitireceğini belirterek, polislerin yazışmalarını okumayı sürdürürken, kendisiyle ilgili küfürlere “Aynen ifade ediyorum. Anamın ayağının altına kurban olsunlar. Benim anam babam belli, kendisininki belli mi?” ifadeleriyle tepki gösterince Başkan müdahale etti. Sertçelik, “Nefsi müdafaa hakkımı kullanıyor, bana ettiği küfürleri söylüyorum.” karşılığını verdi.

"TUTUKLANIRSAM HER ŞEYİ ANLATACAĞIMI SÖYLEMİŞTİM"

Sertçelik, polislerin yazışmaları üzerinden şu iddiaları da dillendirdi:

“Daha ilk aşamada, Adliyede Sulh Ceza’ya çıkmadan Şevket Demircan ve Ufuk Gültekin’e, ‘Eğer serbest bırakılmazsam, tutuklanırsam beni nasıl gizli tanık yaptığınızı anlatırım.’ dedim. Ev hapsi verildi. Bunlara o kadar baskı yapıyordum ki, o telaşla benim talebim olmadığı halde savcıya yurtdışı yasağımın kaldırılmasını istediğimi söylediler. Bu senaryoyla savcıyı ikna etmeye çalıştılar. Olmayınca, önce sağlık raporu aldırarak, sonra kapımdaki polisi çekerek kaçmamı sağladılar. Yani ben yargı görevini yapanları etkilemedim, sadece yaşadıklarımı ve konuşmalarımızı anlatıp bizlere yapılan hukuksuzlukları duyurmak istedim. Yargı görevini yapanları asıl etkileyen, polislerdir.”

"BULUNTU TELEFONU KABUL EDECEĞİMDEN O KADAR EMİNDİ Kİ"

M7 kodlu gizli tanık ifadesini gizli tanık savcısının değil soruşturma savcısı Mustafa Kaya’nın aldığını tekrarlayan Sertçelik şöyle devam etti:

“Kesinlikle gizli tanık savcısını görmedim, tanımıyorum. Yurt dışından geldiğimde, ‘Gizli tanık ifademi siz almadınız mı, parmak bastırmadınız mı?’ deyince Mustafa Kaya, “Kamera kayıtlarına baktık, burada 3 saat kalmışsın’ cevabını verdi. Ben de, ‘Elinizi vicdanınıza koyun, doğru söyleyin’ dedim. Bu arada adını buluntu telefondaki maillerde geçirdikleri gizli tanık savcısına müzekkere yazmışlar. O da benim gizli tanık yapıldığımda alelacele yazdırıp imzalattıkları dilekçeyi göndermiş. Mustafa Kaya buluntu telefonu kabul edeceğimi düşündüğü için bana bir evrak verdi.

Lehimdeki bu tek evrak, ilk operasyonda hakkımda arama, yakalama kararı olmadığına dairdi. Savcı Mustafa Kaya, bunu belirtip, ‘Sen zaten örgütün yöneticisi değilsin’ dedi. Ben de, “Bu iddianameyi siz yazmadınız mı, beni niye örgüt yöneticisi yaptınız?’ diye sorunca, ‘Mahkemeye sunarsın’ diyerek, bu evrakı verdi.”

Sertçelik bu iddialarının ardından da, “Gizli tanık ifadesi girmese, örgüt yok. Diğer gizli tanık Ü5 hiç kimseyi görmüyor, tanımıyor, sadece duyduklarını anlatıyor. Haydi beni gizli tanık yaptınız, gizli tanığın üstüne gizli tanık mı yapılır? Bana söylettirdiklerini ona doğrulatmışlar.” dedi.

Diğer yandan Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'in haberine göre Ayhan Bora Kaplan tarafının, iddianame konusu buluntu telefona ilişkin davaya sunduğu bilirkişi raporunu hazırlayan veri uzmanı B.N. tanık olarak dinlendi. B.N.; “Tarih ve içeriklerin olağan akışına aykırı olduğunu, bir oynanma olduğunu kesin olarak anladık. Ancak; yaptığımız inceleme neticesinde, telefonun içeriğinde manipülasyon yapıldığına ilişkin bir tespit bulmadık” dedi.

TELEFONA DAİR İKİ AYRI BİLİR KİŞİ RAPORU: METİNLERLE OYNANMIŞ, MANİPÜLASYON YOK

Murat Çelik’in avukatı Cengiz Varol ise B.N.’nin raporunun usulü eksikliklerine yönelik karşı bilirkişi raporunu mahkemeye sundu.