Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, polikistik over sendromu (PKOS) sadece bir "yumurtalık sorunu" olmanın ötesine geçerek küresel bir sağlık problemi haline geldi.

Kadınlarda hormonal dengesizlik, düzensiz regl dönemleri ve kısırlığın en yaygın nedeni olan bu sendrom, son yıllarda artış gösteren metabolik bozukluklarla doğrudan ilişkilendirildi.

Yapılan son araştırmalar, PKOS’un sadece fiziksel görünümü değil, vücudun insülin işleme mekanizmasını da kökten sarstığını ortaya koydu.

Bilim insanları, bu sendromun erken teşhis edilmemesi durumunda Tip 2 diyabet ve kalp damar hastalıkları riskinin %40 oranında arttığını ifade etti.

ULUSLARARASI UZMANLAR UYARIYOR

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Harvard Tıp Fakültesi’nden endokrinoloji uzmanı Prof. Dr. Shruthi Mahalingaiah, PKOS'un genetik ve çevresel faktörlerin bir birleşimi olduğunu vurguladı.

Mahalingaiah, "PKOS, basit bir kist oluşumu değil, sistemik bir inflamasyon durumudur. Hastaların büyük çoğunluğunda görülen insülin direnci, sendromun şiddetini artıran en önemli faktörlerden biridir" şeklinde konuştu.

Öte yandan, Avrupa İnsan Üreme ve Embriyoloji Derneği (ESHRE) üyesi Dr. Richard Legro, sendromun psikolojik boyutuna dikkat çekti.

Legro, "Hastalarda görülen hormonal dalgalanmalar, anksiyete ve depresyon riskini üç katına çıkarıyor. Tedavi süreçlerinde sadece fiziksel semptomların değil, zihinsel sağlığın da önceliklendirilmesi gerektiğini" belirtti.

BESLENME VE YAŞAM TARZI KRİTİK ÖNEMDE

Monash Üniversitesi'nden beslenme uzmanı ve araştırmacı Prof. Helena Teede, yaşam tarzı değişikliklerinin ilaç tedavisi kadar etkili olduğunu savundu.

Teede, düşük glisemik indeksli beslenme düzeninin ve düzenli egzersizin, yumurtlama fonksiyonlarını %50 oranında iyileştirdiğini gözlemlediklerini dile getirdi.

Bilimsel raporlar, PKOS’lu kadınların %70’inin henüz tanı almamış olabileceğini gösterirken, uzmanlar "sessiz" ilerleyen bu duruma karşı farkındalığın hayati önem taşıdığını kaydetti.