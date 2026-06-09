ABC News tarafından ele geçirilen iç yazışmalara göre, ABD Ordusu, askeri mahkemelerde idama mahkûm edilmiş dört askerin infazını gerçekleştirmek için kapsamlı bir hazırlık yürütüyor. Başkan Donald Trump'ın onay vermesi halinde uygulanacak olan bu karar, ABD ordusunda 1961 yılından bu yana gerçekleştirilecek ilk idam infazı olma özelliğini taşıyor. Şiddet suçlarını önlemek amacıyla idam cezasının kapsamının genişletilmesini savunan Trump'ın, bu konuda nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor.

Şubat ayında kurum içinde paylaşılan ve "Operation Resolute Justice" (Kararlı Adalet Operasyonu) adı verilen planlama, dikkat çekici detaylar barındırıyor. Ordu, başkanın onay kararı vermesinin ardından en geç 150 gün içinde infazları tamamlamakla yükümlü olacak. Hazırlıklar doğrultusunda, Kansas'taki Fort Leavenworth ABD Disiplin Kışlasında tutulan dört idam mahkûmu, Federal Cezaevleri Bürosu ile koordineli şekilde Indiana'daki Terre Haute federal infaz tesisine sevk edilecek.

Ordu Sözcüsü Cynthia Smith, konuya ilişkin yaptığı açıklamada hazırlıkların "standart planlama süreçlerinin bir parçası" olduğunu belirterek iddiaları arka plana itti. Smith ayrıca, Başkan Trump’tan henüz bu yönde resmi ve özel bir talimat gelmediğinin altını çizdi.

Geçtiğimiz eylül ayında Savunma Bakanı Pete Hegseth, 2009 yılında Fort Hood askeri üssünde 13 kişiyi katledip 32 kişiyi yaralayan eski Binbaşı ve Doktor Nidal Hasan'ın idamı için başkanlık onayı isteyeceğini duyurmuştu. Ordunun ölüm sırasında bekleyen diğer üç mahkûmunun ise Çavuş Hasan Akbar, eski ordu aşçısı Ronald Gray ve eski başçavuş Timothy Hennis olduğu bildirildi. Mahkûmların tamamı, birden fazla kişiyi tasarlayarak öldürmek suçundan ceza almış durumda.

Donald Trump, ilk başkanlık döneminde 13 federal idam infazına onay vererek modern ABD tarihinde tek bir dönemde en çok idam gerçekleştiren başkan olmuştu. Trump, 2025 yılında yeniden göreve gelmesinin hemen ardından, Joe Biden’ın 2021’de yürürlüğe koyduğu federal idam moratoryumunu da iptal etmişti.