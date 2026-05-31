Gizli deprem: Avrupa listesinde birinciyiz ama sebebi gurur vermiyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülke genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki bireylerde dar tanımlı işsiz sayısı 2026 yılının Mart ayında 2 milyon 873 bin kişi oldu. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından hesaplanan geniş tanımlı işsiz sayısı ise 12 milyon 850 bin sınırını aştı. Son iki yılda geniş tanımlı işsiz sayısındaki artış 3,3 milyon kişiyi bulurken, sadece son bir yıllık artış 1 milyon 185 bin kişiyi geçti.