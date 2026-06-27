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Kaynak: AA

Çorum'un Örencik köyü yakınlarında konumlanan Örencik Şelalesi, yaz sıcaklarının kendisini göstermesiyle birlikte doğayla baş başa kalmak isteyen ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor. Doğal dokusunu tamamen koruyan bölge, farklı kademelerde yer alan üç ayrı şelalesiyle konuklarına görsel bir şölen sunarken, dağların arasından uzanan yürüyüş rotasıyla da dikkat çekiyor.

Kent merkezinin yanı sıra çevre şehirlerden de çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan bölgede, doğaseverler yeşillikler arasında yürüyüş yapıp bol bol fotoğraf çektiriyor. İlk şelaleyi geride bırakan ziyaretçiler, eğimli ve kayalık patikalardan geçerek dağların arasındaki ikinci şelaleye ulaşıyor. Zorlu yürüyüş rotasının devamında ise en üst noktada bulunan üçüncü şelaleye erişim sağlanabiliyor. Doğa tutkunları, şelalelerin oluşturduğu serin havada yeşil örtü ve kayalıkların sunduğu manzarayı keşfetme imkanı buluyor.

Bölgeyi sık sık ziyaret ettiğini belirten Nur Yıldırım, şelalenin doğal atmosferini çok sevdiğini dile getirdi. Özellikle hafta sonları serinlemek için burayı tercih ettiklerini söyleyen Yıldırım, şu ifadelere yer verdi:

"Buraya hafta sonları sık sık geliyoruz. Şelaleye çıkıyoruz, serinliyoruz. Yaz sıcaklarında özellikle çok güzel oluyor. Keyifli vakit geçiriyoruz. Aşağıda piknik alanımız var. Orada da piknik yapıyoruz. Hafta içi olduğunda bile fırsat buldukça gelip piknik yapmaya çalışıyoruz."

Havanın ısınmasıyla beraber hafta sonunu değerlendirmek adına eşiyle birlikte bölgeye gelen Hasancan Akdaş da şelaleyi sıklıkla ziyaret ettiklerini aktardı.

Örencik Şelalesi’ni sosyal medya platformlarında görerek gelmeye karar verdiğini ifade eden Melisa Karabacak ise çevrede kamp yapılabilecek alanların mevcut olduğunu belirterek, "Rampaya doğru tırmandığınızda güzel bir manzarayla karşılaşıyoruz. Burada huzur buluyoruz. Herkese tavsiye ederim." şeklinde konuştu.