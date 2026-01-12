Aksaray / Mahmut Şen / Yeniçağ

Aksaray’da etkili olan olumsuz hava koşulları, özellikle gizli buzlanma nedeniyle kent genelinde çok sayıda trafik kazasına yol açtı. Sabah erken saatler ve gece saatlerinde hissedilen ani sıcaklık düşüşleri, sürücüler için ciddi risk oluştururken, Karayolları güzergâhları dâhil olmak üzere birçok noktada kazalar meydana geldi.

Gizli buzlanma sonucu yaşanan kazalarda yaralanmalı olayların yanı sıra maddi hasarla sonuçlanan trafik kazaları da kayıtlara geçti. Buz tutan yollarda araçların kontrolünü kaybetmesi, zincirleme kazalara sebep olurken, ekipler olayların yaşandığı bölgelerde güvenlik önlemleri aldı.

Yetkililer, özellikle sabah ve gece saatlerinde sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak; hızın düşürülmesi, takip mesafesinin korunması ve ani fren ile manevralardan kaçınılması konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca kış lastiği kullanımının hayati önem taşıdığına dikkat çekildi.

Olumsuz hava şartlarının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürebileceği belirtilirken, sürücülerin trafik kurallarına uyması ve gerekli tedbirleri almasının can ve mal güvenliği açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi. Yetkililer, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması çağrısında bulundu.