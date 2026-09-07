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Kaynak: AA

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, ilçe genelindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Güvenlik güçlerinin koordinesinde, narkotik dedektör köpeği "Audelia"nın katılımıyla taşıtta detaylı arama yapıldı. Hassas burunlu köpeğin tepki vermesi üzerine, otomobilin özel olarak oluşturulan gizli bölmelerine yerleştirilmiş paketler ortaya çıkarıldı.

Yapılan tartım ve incelemeler sonucunda, gizli bölmelerden toplam 4 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu madde çıkarılarak muhafaza altına alındı. Operasyonun hemen ardından araç sürücüsü N.T. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.