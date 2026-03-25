Mustafakemalpaşa ilçesinde ailesiyle yaşayan S.N, iddiaya göre, 5 yıldır sevgilisi olan H.Ö.’den hamile kaldı. S.N, ailesinden gizlediği hamileliğini karnı şişince annesi G.N'ye söyledi, korktuğu babasından ise gizledi. 16 Şubat’ta kanama şikayetiyle Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne başvuran S.N 32 haftalık bebeğinin erken doğum riski olduğu için yatarak tedavi görmesi önerildi. Teklifi reddeden N, 26 Şubat’ta evinin tuvaletinde erken doğum yaparak bir kız bebek dünyaya getirdi.

S.N

11 Mart’ta muayene olmak için gittiği psikiyatri polikliniğinde bipolar tanısı bulunan S.N, kansızlık şüphesiyle Dahiliye polikliniğine sevk edildi. Burada yapılan tahlillerde hemoglobin değerinin çok düşük olması nedeniyle hastaneye yatırılan S.N, ağlayarak evinin tuvaletinde erken doğum yaptığını söyledi. Bebeğinin nerede olduğu sorusuna yanıt vermeyen S.N, ile annesi G.N, doktorların hastane polisine şikayeti üzerine gözaltına alındı. Ölü doğduğunu iddia ettiği bebeğini annesinin gömdüğünü söyleyen S.N'in beyanı üzerine sevgilisi H.Ö. de gözaltına alındı.

H.Ö

‘İSTER ÇÖPE AT, İSTER GÖM’

Polise verdiği ifadesinde kızının hamile olduğunu doğum sırasında öğrendiğini iddia eden G.N “Sibel’in kız bebeği dünyaya geldi ancak çocukta yaşam emaresi yoktu. Kendisine ‘Bebeği ne yapacağız?’ diye sordum. O da ‘İster çöpe at, istersen göm’ dedi. Ben de bunun üzerine bebeği çantaya koyup, ertesi gün Döllük Mahallesi’nde dere kenarına gömdüm. Kalp hastası olduğu için eşime de durumu anlatamadım” dedi.

S.N ise ifadesinde hamile olduğunu annesine söylediğini, ancak korktuğu için babasına söylemediğini belirterek, bebeğin ölü doğduğunu öne sürdü. S.N ile arkadaş olduğunu söyleyen H.Ö. ise doğan bebeğin babası olmadığını iddia etti.

G.N

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan S.N ile annesi G.N tutuklanırken, H.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BEBEĞİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, savcının kontrolünde bebeği gömüldüğü yerden çıkardı. Kız bebeğin canlı mı, ölü mü doğduğunun belirlenmesi için cenaze, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.