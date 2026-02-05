Gizemli mağaralarda şaşırtıcı keşif... Bin yıllık sır gün yüzüne çıkarıldı

Arkeologlar, derin mağara sistemlerinin içinde yaşları 130 ile 1.800 yıl arasında değişen, yumuşak dokuları ve kürkleri büyük ölçüde korunmuş çita kalıntılarına ulaştı. Bu bulgular, günümüzde nesli bölgede tamamen tükenmiş olan çitaların, antik dönemlerden yakın tarihe kadar bölgedeki ekosistemin bir parçası olduğunu tescilledi.

Suudi Arabistan'ın kuzeyindeki volkanik mağaralarda yürütülen arkeolojik çalışmalarda, binlerce yıl öncesine ait mükemmel korunmuş çita mumyaları bulundu.

Keşif, bölgenin bir zamanlar zengin bir biyoçeşitliliğe ev sahipliği yaptığını ve bu yırtıcıların Arap Yarımadası'ndaki tarihsel varlığını kanıtladı.