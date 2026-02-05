Yeniçağ Gazetesi
Gizemli mağaralarda şaşırtıcı keşif... Bin yıllık sır gün yüzüne çıkarıldı

Suudi Arabistan Miras Komisyonu tarafından yürütülen kapsamlı yüzey araştırmaları ve kazı çalışmaları, ülkenin kuzeyindeki "Harrat Khaybar" bölgesinde yer alan lav tüpü mağaralarında çarpıcı bir sonucu beraberinde getirdi.

Arkeologlar, derin mağara sistemlerinin içinde yaşları 130 ile 1.800 yıl arasında değişen, yumuşak dokuları ve kürkleri büyük ölçüde korunmuş çita kalıntılarına ulaştı. Bu bulgular, günümüzde nesli bölgede tamamen tükenmiş olan çitaların, antik dönemlerden yakın tarihe kadar bölgedeki ekosistemin bir parçası olduğunu tescilledi.

Suudi Arabistan'ın kuzeyindeki volkanik mağaralarda yürütülen arkeolojik çalışmalarda, binlerce yıl öncesine ait mükemmel korunmuş çita mumyaları bulundu.

Keşif, bölgenin bir zamanlar zengin bir biyoçeşitliliğe ev sahipliği yaptığını ve bu yırtıcıların Arap Yarımadası'ndaki tarihsel varlığını kanıtladı.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE BİLİMSEL ANALİZ

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Queensland Üniversitesi'nden Zooarkeolog Dr. Mathew Stewart, bu keşfin nadirliğine dikkat çekti.

Stewart, "Arap Yarımadası'nda çitaların varlığı tarihi metinlerden biliniyordu, ancak bu kadar iyi korunmuş fiziksel kanıtlarla karşılaşmak ekolojik tarih yazımı açısından devrim niteliğindedir. Mağaralardaki düşük sıcaklık ve stabil nem oranı, DNA analizine olanak sağlayacak seviyede bir koruma sağlamış" şeklinde görüş bildirdi.

Oxford Üniversitesi'nde görevli Paleoantropolog Profesör Michael Petraglia ise bulguların iklimsel değişimlere ışık tuttuğunu belirtti.

Petraglia, "Bu kalıntılar, bölgenin geçmişte çok daha nemli ve av hayvanı açısından zengin bir yapıda olduğunu doğruladı. Çitaların bin yıldan fazla bir süre boyunca bu bölgede hayatta kalabilmiş olması, ekosistemin dayanıklılığını ve sonrasındaki dramatik değişimi gözler önüne serdi" ifadelerini kullandı.

MAĞARALAR ZAMAN KAPSÜLÜ GÖREVİ GÖRDÜ

Yapılan radyokarbon testleri, kalıntıların farklı dönemlere ait olduğunu ortaya koydu.

En eski numunenin yaklaşık 1.800 yıl öncesine tarihlendiği belirlenirken, en genç numunenin ise sadece 130 yıl öncesine ait olduğu saptandı.

Uzmanlar, bu durumun çitaların modern zamanlara kadar bölgede varlığını sürdürdüğünü ancak avcılık ve habitat kaybı nedeniyle yok olduklarını kanıtladığını vurguladı.

Suudi Arabistan’ın kuzey bölgesindeki "Harrat Khaybar" adlı volkanik sahada gerçekleştirilen paleo-arkeolojik araştırmalar, bilim dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Bölgedeki derin lav tüpü mağaralarına inen uzman heyet, yaşları 130 ile 1.800 yıl arasında değişen, bütünlüğünü neredeyse tamamen korumuş çita kalıntılarına ulaştı.

Yerin metrelerce altındaki bu doğal mahzenler, düşük sıcaklık ve sabit nem dengesi sayesinde birer "zaman kapsülü" görevi üstlendi.

Bulunan numunelerin sadece kemik yapılarının değil, yumuşak dokularının, pençelerinin ve karakteristik benekli kürklerinin dahi bozulmadan günümüze ulaştığı saptandı. Bu durum, Arap Yarımadası’nın kurak coğrafyasının altında, bir zamanlar hüküm süren yırtıcıların biyolojik mirasının kusursuzca saklandığını tescilledi.

Kaynak: Haber Merkezi
