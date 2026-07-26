Filenin Sultanları finalde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek 2026 Miller Ligi şampiyonu oldu.

GİZEM ÖRGE: 'KUPAYLA EVE DÖNÜYORUZ'

Nefes kesen mücadelenin ardından duygusal anlar yaşayan ve sevinç gözyaşları içinde röportaj veren kaptan Gizem Örge, "Çok zor bir maç oldu. Brezilya'yı da tebrik ediyoruz. Harika bir final maçı oldu. Dizimde büyük bir ağrı ile oynadım ama bu takıma çaba sarf eden herkese teşekkürler. Harika bir iş çıkardık. Çok mutluyum. Sonuna kadar mücadele ettik, bu kupayı bir kez daha evimize götürmek istedik ve başardık. Çok zor maçtı, kalbi bizimle atan herkese teşekkürler. Kupayla eve dönüyoruz." diye konuştu.