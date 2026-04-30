2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçioğlu ile dünyaevine giren ve yaklaşık 9 ay önce ilk kez anne olma heyecanı yaşayan Gizem Karaca, bu özel süreçte kariyerine kısa bir ara verdi.
Gizem Karaca'nın bahçe keyfi: Minik Yaz ile sevgi dolu anlar
Oyuncu Gizem Karaca, 9 ay önce kucağına aldığı kızı Yaz ile İzmir’deki evlerinin bahçesinde çekilen doğal karelerini takipçileriyle paylaştı. Ünlü ismin "Üç buçuk dişli elma yanak" notuyla yaptığı paylaşım sosyal medyada ilgi odağı oldu.Züleyha Öncü
Zamanının tamamını kızıyla geçiren başarılı oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı samimi karelerle dikkat çekmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Karaca, anneliğin hayatındaki etkilerini duygusal sözlerle ifade etti.
Kızının kendisine "sabırlı olmayı" öğrettiğini belirten ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:
"Bence tamamen bana 'sabır' öğretmeye geldi. Çok derin bi soru bu aslında, bunu saatlerce konuşabilirim. Ama kısa ve net tek diyebileceğim şey şu güne kadar yaşadığım, üzüldüğüm, sevindiğim veya dert ettiğim her şey boşmuş."
Uzun süredir İzmir’de, doğayla iç içe bir yaşam süren Karaca, son paylaşımında kızı Yaz ile bahçede yaptıkları yürüyüşü takipçilerinin beğenisine sundu.
Evlerinin bahçesinde köpekleriyle vakit geçiren anne-kızın neşeli halleri objektiflere yansıdı.
Güzel oyuncunun, kızının sevimliliğine atıfta bulunarak "Üç buçuk dişli elma yanak ve ben" notuyla yayınladığı fotoğraflar, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri, Yaz bebeğin sevimliliğine ve ikilinin doğal hallerine övgüler yağdırdı.