Gizem Karaca, kızı Yaz ile yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu, bu kez arşivinden çıkardığı özel kareleri takipçileriyle paylaştı. Gün geçtikçe büyüyen minik Yaz’ın sevimli halleri, kısa sürede sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

"Güzel Köylü", "Eve Düşen Yıldırım" ve "İçimdeki Fırtına" dizileriyle tanınan Gizem Karaca, 2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçi ile evlenmişti. Ekmekçi çifti, 2025 yılının haziran ayında kızları Yaz'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Şimdilerde vaktinin çoğunu kızı Yaz ile geçiren güzel oyuncu, son olarak galerisinde saklı kalmış 'Yaz' karelerini takipçileriyle paylaştı.



Arşivindeki binlerce kare arasından 13 tanesini zar zor seçtiğini belirten Karaca, kızı Yaz ile olan yeni hayatını şu sözlerle özetledi:

'ARŞİVDE 62, 353 FOTOĞRAF VAR'

"Arşivde kalanlar dumpişkosu. 62,353 fotoğraf var galeride, ben 13 tane zar zor seçtim. Baktım bebeksiz fotoğrafım yok hazirandan beri idare edin artık"



Öte yandan spora başlayan ve o anları görüntüleyen Karaca, "İnsanlık için küçük ama 9 ay önce doğum yapmış biri için büyük adım. 1 Nisan şakası değil hakikaten başladım. Kutsal eyvah 3 ay sonra yaz! Tutuşması geldiyse motive olmuşum demektir (nasıl olduysa) Ya beni gaza getirin bırakmayım olur mu dijital dostlarım. Arada sırada sporlar yapıldı mı falan diye mesaj atın" demişti.

'YARIM SANTİM İNCELME'

Gizem Karaca Instagram hesabından spor yaptığı anları paylaşmıştı. Yoğun bir yaz hazırlığı sürecine giren Karaca, "Sporlar yapıldı. Ama bugün motivasyon düşüktü. 1 hafta oldu diyet+spor= yarım santim incelme" diyerek 1 kilo verdiğini açıklamıştı.

Dokuz ay önce anne olmanın mutluluğunu yaşayan Karaca, geçtiğimiz günlerde de kızıyla çekildiği yeni bir kareyi takipçilerinin beğenisine sunmuştu: "Bugün tam 9 ay oldu. Karnımda geçirdiği süre kadar dünyada geçirmiş oldu. Eşitlendi. Büyüyorlarmış yahu hakikatten" notunu yazmıştı.