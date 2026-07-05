Gizem Karaca'dan bebekli paylaşım: "Kime benziyor?"

Ailece verdikleri mutlu pozları Instagram hesabı üzerinden sık sık takipçileriyle paylaşan ünlü isim, son gönderisinde ise kızının kime benzediğine dair bir anket yaptı. Karaca, takipçilerine "Babasına" ve "Aynı sen tabii ki" şeklinde iki seçenek sundu.