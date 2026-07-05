Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Gizem Karaca'dan bebekli paylaşım: "Kime benziyor?"

Gizem Karaca'dan bebekli paylaşım: "Kime benziyor?"

2017 yılında Kemal Ekmekçi ile evlenen ve geçtiğimiz yıl kızı Leyla Yaz'ı kucağına alan ünlü oyuncu Gizem Karaca, 1 yaşına basan bebeğinin son halini paylaştı. Takipçilerine anket açan Karaca, "Kime benziyor?" sorusunu yöneltti.

Züleyha Öncü Züleyha Öncü
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Gizem Karaca'dan bebekli paylaşım: "Kime benziyor?" - Resim: 1

Kemal Ekmekçi ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Gizem Karaca, 1 yaşına basan kızı Leyla Yaz’ın güncel fotoğraflarını Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu. Karaca, kızıyla yan yana olduğu bir fotoğraf karesini aktararak altına "Kime benziyor?" sorusunu ekledi.

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Gizem Karaca'dan bebekli paylaşım: "Kime benziyor?" - Resim: 2

"Güzel Köylü", "Baraj" ve "İçimdeki Fırtına" gibi popüler projelerden tanıdığımız oyuncunun, iş insanı Kemal Ekmekçi ile olan evliliği doludizgin devam ediyor. İşletmeci Ekmekçi ile 2017 yılında dünyaevine girdikten sonra İzmir'de yaşamaya başlayan Karaca, daha önce bebek beklediğinin müjdesini hayranlarına vermişti.

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Gizem Karaca'dan bebekli paylaşım: "Kime benziyor?" - Resim: 3

Ünlü çift, 26 Haziran 2025 tarihinde bebeklerini sağlıklı bir şekilde kucaklarına aldı.

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Gizem Karaca'dan bebekli paylaşım: "Kime benziyor?" - Resim: 4

Doğumun ardından sosyal medyada ilk paylaşımını yapan başarılı oyuncu, kızlarına "Leyla Yaz" adını koyduklarını ilan etmişti.

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Gizem Karaca'dan bebekli paylaşım: "Kime benziyor?" - Resim: 5

Ailece verdikleri mutlu pozları Instagram hesabı üzerinden sık sık takipçileriyle paylaşan ünlü isim, son gönderisinde ise kızının kime benzediğine dair bir anket yaptı. Karaca, takipçilerine "Babasına" ve "Aynı sen tabii ki" şeklinde iki seçenek sundu.

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