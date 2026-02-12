“Güzel Köylü”, “İçimdeki Fırtına” ve “Baraj” gibi projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu, 2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçi ile nikâh masasına oturmuş ve İzmir’e yerleşmişti. Mutlu evliliğini gözlerden uzak ama huzurlu bir şekilde sürdüren Karaca, hamilelik haberini de bir süre önce sevenleriyle paylaşmıştı.

33 yaşındaki oyuncu, 26 Haziran 2025’te sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen kızına kavuştu. Çift, bebeklerine “Leyla Yaz” adını verdiklerini ilk paylaşımlarıyla duyurmuştu.

Anne olmanın mutluluğunu sık sık paylaştığı aile kareleriyle gözler önüne seren Gizem Karaca, son olarak minik kızıyla verdiği yeni pozla takipçilerinden yoğun ilgi gördü.