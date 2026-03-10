Yeniçağ Gazetesi
10 Mart 2026 Salı
İstanbul 15°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/6
Anasayfa Magazin Gizem Karaca Instagram'dan sordu: 'Bebekler nasıl telefonu bilerek doğuyor?'

Gizem Karaca Instagram'dan sordu: 'Bebekler nasıl telefonu bilerek doğuyor?'

Güzel oyuncu Gizem Karaca’dan 'Yaz' paylaşımları tam gaz devam ediyor! 9 ay önce anne olan ünlü oyuncu, kızıyla yeni karesini paylaşarak takipçilerine o soruyu sordu: Bebeklerin telefona olan bu ilgisi ne olacak?

Dilem Taştan Dilem Taştan
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Gizem Karaca Instagram'dan sordu: 'Bebekler nasıl telefonu bilerek doğuyor?' - Resim: 1

Kemal Ekmekçioğlu ile nikah masasına oturan güzel oyuncu Gizem Karaca, aylar önce anne olmuştu.

1 6
Gizem Karaca Instagram'dan sordu: 'Bebekler nasıl telefonu bilerek doğuyor?' - Resim: 2

Vaktinin çoğunu kızının bakımı ile geçiren Gizem Karaca sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

2 6
Gizem Karaca Instagram'dan sordu: 'Bebekler nasıl telefonu bilerek doğuyor?' - Resim: 3

Ünlü oyuncu, Instagram'dan yaptığı son paylaşımda bebeklerin telefona olan ilgisiyle ilgili takipçilerine bir soru yöneltti.

3 6
Gizem Karaca Instagram'dan sordu: 'Bebekler nasıl telefonu bilerek doğuyor?' - Resim: 4

Karaca, 2017 yılında uzun süredir aşk yaşadığı iş insanı Kemal Ekmekçi ile hayatını birleştirmişti.

4 6
Gizem Karaca Instagram'dan sordu: 'Bebekler nasıl telefonu bilerek doğuyor?' - Resim: 5

Çift 9 ay önce ilk bebekleri Yaz'ı kucaklarına aldı.

5 6
Gizem Karaca Instagram'dan sordu: 'Bebekler nasıl telefonu bilerek doğuyor?' - Resim: 6

Karaca, bu kez takipçilerine soru sordu. Ünlü oyuncu, "Baya ilerledim bu kule işinde, siz daha durun neler neler inşa ediyorum yakında paylaşırım. Günümün yarısı bu çitlerin içinde geçiyor. Bu arada bu bebekler nasıl telefonu bilerek doğuyor? Sizde de öyle mi?" diye sordu.

6 6
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro