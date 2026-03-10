Kemal Ekmekçioğlu ile nikah masasına oturan güzel oyuncu Gizem Karaca, aylar önce anne olmuştu.
Gizem Karaca Instagram'dan sordu: 'Bebekler nasıl telefonu bilerek doğuyor?'
Güzel oyuncu Gizem Karaca’dan 'Yaz' paylaşımları tam gaz devam ediyor! 9 ay önce anne olan ünlü oyuncu, kızıyla yeni karesini paylaşarak takipçilerine o soruyu sordu: Bebeklerin telefona olan bu ilgisi ne olacak?Dilem Taştan
Vaktinin çoğunu kızının bakımı ile geçiren Gizem Karaca sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.
Ünlü oyuncu, Instagram'dan yaptığı son paylaşımda bebeklerin telefona olan ilgisiyle ilgili takipçilerine bir soru yöneltti.
Karaca, 2017 yılında uzun süredir aşk yaşadığı iş insanı Kemal Ekmekçi ile hayatını birleştirmişti.
Çift 9 ay önce ilk bebekleri Yaz'ı kucaklarına aldı.
Karaca, bu kez takipçilerine soru sordu. Ünlü oyuncu, "Baya ilerledim bu kule işinde, siz daha durun neler neler inşa ediyorum yakında paylaşırım. Günümün yarısı bu çitlerin içinde geçiyor. Bu arada bu bebekler nasıl telefonu bilerek doğuyor? Sizde de öyle mi?" diye sordu.