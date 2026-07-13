Rapora göre, uç yapay zeka (edge AI) destekli akıllı saatlerin küresel satışları, 2026 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 70 oranında devasa bir artış gösterdi. Apple ise bu özel kategorideki toplam satışların yaklaşık yüzde 90'ını tek başına gerçekleştirerek pazarda kırılması güç bir rekora imza attı.

APPLE WATCH UÇ YAPAY ZEKA SATIŞLARININ YÜZDE 90'INI ELE GEÇİRDİ

Cihaz üzerinde (yerel) yapay zeka işleme yeteneğini ifade eden uç yapay zeka teknolojisi, hassas sağlık verilerini bulut sunucularına göndermek yerine doğrudan saatin kendi dahili çipinde işliyor. Düşme tespiti, düzensiz kalp ritmi uyarıları ve uyku apnesi takibi gibi kritik özellikleri destekleyen bu sistem, veriler cihazdan dışarı çıkmadığı için kullanıcılara üst düzey bir gizlilik sunuyor. Bu yerel veri işleme süreci ise tamamen özel donanımlar sayesinde gerçekleşiyor. Sektörde bu trendin öncüsü olan Apple, 2023 yılında giyilebilir cihazlarına özel bir yapay zeka motoru (Neural Engine) entegre ederek rakiplerine karşı büyük bir avantaj elde etti. Akıllı saat pazarında çeyrek boyunca gerçekleşen toplam küresel satışların yüzde 25'ini bu gelişmiş yapay zekalı modeller oluştururken, lider marka rakipleri henüz kendi donanımlarını yeni geliştirdiği için bu alanda şimdilik benzersiz bir hakimiyet kurmuş durumda.

SAĞLIK VE FİTNESS ÖZELLİKLERİ YAPAY ZEKAYLA ŞAHLANDI

Akıllı saatlerde yapay zekanın en temel kullanım alanı sağlık ve fitness takibi olmaya devam ediyor. Araştırma verilerine göre, kan basıncı (tansiyon) izleme özelliğine sahip akıllı saatlerin satışları bir önceki yıla göre iki katına çıkarken, uyku apnesi tespiti sunan modellerin satışları ise tam üç kat artış gösterdi. Giyilebilir cihaz üreticileri, bu başarıyı daha da ileri taşıyarak glikoz takibi ve diyabet risk değerlendirmesi gibi gelişmiş metabolik sağlık özellikleri üzerinde de yoğun bir çalışma yürütüyor.

Apple'ın pazardaki bu ezici üstünlüğü, Apple Watch Series 9 ve Ultra 2 modelleriyle hayatımıza giren S9 çipine dayanıyor. Dört çekirdekli yapay zeka motoru barındıran bu işlemci mimarisi, internet bağlantısına ihtiyaç duymadan cihaz üzerinde daha hızlı Siri yanıtları verilmesini ve çift dokunma hareketinin algılanmasını sağlıyor. Ayrıca en güncel watchOS 27 güncellemesi ile tamamen baştan tasarlanan ve ayrı bir uygulama olarak da çalışan yeni Siri AI, kullanıcı deneyimini zirveye taşıyor. Diğer taraftan Huawei’nin Kirin W80 işlemcisi, Qualcomm’un üzerinde çalıştığı Snapdragon Wear Elite platformu ve Google'ın Tensor tabanlı giyilebilir çip hazırlıkları, önümüzdeki dönemde pazardaki yapay zeka rekabetinin daha da kızışacağını gösteriyor.