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Kaynak: DHA

Hırsızlık, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mareşal Caddesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Kimliği henüz tespit edilemeyen kişi, bir mağazaya müşteri gibi girdikten sonra ceket, ardından bir çift ayakkabı beğendi.

Mağaza çalışanlarının başka bir müşteri ile ilgilendiğini gören şüpheli, ceketi giydikten sonra ayakkabıyı da alarak mağazadan ayrıldı.

Hırsızlık, güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu anlaşıldı. Mağaza sahibi polise başvurarak, şüphelinin bulunmasını ve çalınan ayakkabı ve ceketin kendisine teslim edilmesini istedi.