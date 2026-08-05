Hırsızlık, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mareşal Caddesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Kimliği henüz tespit edilemeyen kişi, bir mağazaya müşteri gibi girdikten sonra ceket, ardından bir çift ayakkabı beğendi.

Giydi, beğendi ve kaptı kaçtı: Avcılar'da mağaza sahibini isyan ettiren olay - Resim : 1

Mağaza çalışanlarının başka bir müşteri ile ilgilendiğini gören şüpheli, ceketi giydikten sonra ayakkabıyı da alarak mağazadan ayrıldı.

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Hırsızlık, güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu anlaşıldı. Mağaza sahibi polise başvurarak, şüphelinin bulunmasını ve çalınan ayakkabı ve ceketin kendisine teslim edilmesini istedi.

Giydi, beğendi ve kaptı kaçtı: Avcılar'da mağaza sahibini isyan ettiren olay - Resim : 3

Giydi, beğendi ve kaptı kaçtı: Avcılar'da mağaza sahibini isyan ettiren olay - Resim : 4

Giydi, beğendi ve kaptı kaçtı: Avcılar'da mağaza sahibini isyan ettiren olay - Resim : 5

Giydi, beğendi ve kaptı kaçtı: Avcılar'da mağaza sahibini isyan ettiren olay - Resim : 6