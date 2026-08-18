Küresel sinema pazarında büyük başarılara imza atan Zootopia serisi, üçüncü filmiyle beyaz perdeye geri dönüyor. Eğlence devi Disney, ABD'de gerçekleştirdiği D23 etkinliği kapsamında yeni Star Wars ve Marvel projelerinin yanı sıra animasyon kanalındaki iddialı yapımlarını da vitrine çıkardı. Sunumda öne çıkan en dikkat çekici duyurulardan biri Zootopia 3 projesinin resmiyet kazanması oldu.

ZOOTOPIA 2 HASILAT REKORLARINI ALTÜST ETTİ

2016 yılında vizyona giren serinin ilk halkası 1 milyar dolarlık gişe başarısıyla büyük ses getirmişti. Geçtiğimiz yıl sinemaseverlerle buluşan Zootopia 2 ise toplamda 1,86 milyar dolar hasılata ulaşarak Hollywood tarihinin en çok kazandıran animasyon filmi unvanını elde etti. Dünya genelinde Çin yapımı Ne Zha 2'nin ardından tüm zamanların en çok izlenen ikinci animasyonu konumuna yerleşen yapımın başarısı, Disney'in üçüncü film için vakit kaybetmeden harekete geçmesini sağladı. Yeni projenin vizyon tarihi ise henüz netlik kazanmadı.

KONUŞAN HAYVANLARIN METROPOL HİKAYESİ DEVAM EDİYOR

İnsansı niteliklere sahip hayvanların bir arada yaşadığı modern bir metropolü temel alan Zootopia serisi, idealist polis tavşan Judy Hopps ile kurnaz tilki Nick Wilde'ın maceralarını odağına alıyor. İkinci filmde Zootropolis şehrinin düzenini bozan Gary De’Snake karakterinin izini süren ikilinin yeni yapımda nasıl bir maceraya atılacağı sinema severler tarafından merakla bekleniyor.