La Liga ekibi Girona'ya kiralık olarak transfer olduktan sonra forma giyememesi nedeniyle takımdan ayrılmak isteyen Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic'in geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ediyor.

GIRONA LIVAKOVIC'İN YERİNE TER STAGEN'İ TRANSFER ETTİ

Eski kulübü Dinamo Zagreb'e dönmek isteyen Livakovic için henüz tüm kulüplerin üzerinde mütabık kaldığı bir orta yol bulunamadı.

Girona, artık daha fazla takımda kalmak istemeyen Livakovic'in yerine Barcelona'dan Marc-Andre ter Stegen'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

LIVAKOVIC'İN DINAMO ZAGREB ISRARI BEZDİRDİ

Bu transfer hamlesi de Girona'da artık Livakovic ile iplerin tamamen koptuğu şeklinde yorumlandı. Ancak Livakovic'in Dinamo Zagreb dışında kendisiyle ilgilenen diğer kulüpleri reddetmesi transfer sürecinin tıkanmasına yol açtı.

Hırvat temsilcisi ise Livakovic'in maaşının yalnızca cüzi bir kısmını karşılayabiliyor. Bu durum da ne Girona'nın ne de Fenerbahçe'nin işine geliyor.

'KİBAR VE RESMİ TUTUMUMUZUN DA BİR SINIRI VAR'

Hünüz bir çözüm bulunamaması üzerine Girona hissedarlarından Ivan Quiros sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak ağır sözlerle Livakovic'i hedef aldı.

Quiros 31 yaşındaki tecrübeli kalecinin son yıllarda takımdaki en kötü profesyonel olduğunu belirttiği paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Girona FC’nin Livaković’in kiralık sözleşmesinde maaşının bir kısmını üstlendiği düşünüldüğünde, kulüp onu La Liga kadrosundan çıkararak Ter Stegen’i kaydettirebilecek durumda.

Sanırım Hırvat kaleci, buraya geldikten sadece iki hafta sonra oynamayı reddedip ayrılmak istemesinin ardından Girona’nın Dinamo Zagreb’e gitmesi için zarar etmeyi kabul etmesini bekliyor.

Biz şu ana kadar kibar ve resmi bir tutum sergiledik. Ancak bunun da bir sınırı var. Son yıllarda kadromuzda yer alan en kötü profesyonellerden biriyle karşı karşıyayız."