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Kuzey Kıbrıs açıklarında pazar günü alabora olan Filo Denizcilik’e ait "Filo Jet" isimli yolcu gemisinin enkazına ulaşıldı. 20 kişinin akıbeti hala belirsizliğini korurken, ortaya çıkan teknik raporlar facianın adeta göz göre göre geldiğini kanıtlıyor.

550 METRE DERİNLİKTE BULUNDU

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne Limanı'nda endişeli bekleyişlerini sürdüren kayıp yakınlarıyla bir araya gelerek son gelişmeleri aktardı. Çalışmalara öncülük eden "TCG Alemdar" gemisi, Filo Jet'in enkazını denizin yaklaşık 550 metre derinliğinde buldu.

Zorlu koşullara rağmen su altı robotlarıyla gemi çevresinde görüntüleme faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor. Gemide bulunan 20 kişiye ulaşmak için umutlu bekleyiş sürüyor. KKTC'ye çalışmaya giden Nihat Pancar'ın Hatay'daki ailesi, yetkililerden gelecek müjdeli bir haber için gün sayıyor.

FACİANIN AYAK SESLERİ: DALGA VURDU DEDİLER

Geminin batmasından aylar önce, 16 Mayıs'ta aynı gemiyle seyahat eden DJ Sercan Ulutaş'ın anlattıkları tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Seyir esnasında geminin şiddetli bir şekilde sarsılıp su almaya başladığını belirten Ulutaş, durumu yetkililere bildirdiğinde "Sadece dalga çarptı, durum normal" yanıtını aldığını ifade etti.

UZMAN RAPORU: ADIM ADIM GELEN FELAKET

Sabah'da yer alan habere göre; Gemi İnşaatı ve Makineleri Mühendisi Muzaffer Erdal Kılıç’ın hazırladığı detaylı teknik dosya, 2001 yılından 2026'daki batışına kadar geminin geçirdiği sorunlu evreleri şu şekilde özetledi:

2001-2003 (Sorunlu Başlangıç): Fransa'da "IRIS JET" adıyla inşa edilen gemi, İspanya sularındaki ilk yılında ciddi makine ve güvenlik sorunları yaşayarak ticari seferden erken çekildi.

2003 (Ağır Hasar ve Su Alma): Taşucu'nda rıhtıma çarpan geminin kompozit gövde katmanlarında şiddetli ayrılma (delaminasyon) meydana geldi ve ağır su aldı.

2008-2014 (İcra ve Çürüme Dönemi): Atıl durumda kalan geminin icra kayıtlarına; iskele gövdesinde baştan kıça kadar hasar olduğu ve içindeki suyun sürekli tahliye edildiği yansıdı.

2016 (Şaibeli Tamirat): Antalya'da onarıma alınan gemideki hasarın çok büyük olduğu saptandı. Başlangıçta öngörülen sıkı denetimli modern onarım tekniklerinden vazgeçilerek, farklı bir ekip tarafından daha basit yöntemlerle onarım yapıldı. Kritik güvenlik onayı (NDT) belgelerinin akıbeti ise belirsiz.

2018-2024 (Kusurlarla Yeniden Sulara Dönüş): 2018 yılında gemide tam 29 farklı kusur saptandı. Tüm bu karanlık sicile rağmen gemi, 2021'de "baştan aşağı yenilendi" iddiasıyla pazarlandı ve 2024'te yeniden yolcu taşımaya başladı.