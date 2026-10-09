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Kaynak: AA / DHA / İHA

KKTC Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kazanın ilk gününden itibaren devletin tüm imkanlarının seferber edildiği vurgulanarak, kayıp durumdaki son bir kişiye ulaşılması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi.

KAZANIN DETAYLARI VE KURTARILANLAR

30 Ağustos Pazar günü Girne Limanı’ndan ayrıldıktan kısa süre sonra su alarak batan gemide 267 yolcu ve mürettebat bulunduğu hatırlatıldı. Batan gemiden 239 kişinin sağ kurtarıldığı, kazanın meydana geldiği gün ise 8 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ DERİN SU ARAMALARI

Türkiye'nin desteğiyle bölgeye gönderilen TCG Işın ve TCG Alemdar gemilerinin yürüttüğü çalışmalarda 6 naaşa ulaşıldı.

14 Eylül’de çalışmalara başlayan özel donanımlı Optimus Prime derin su arama sistemiyle 13 naaş daha çıkarıldı ve toplamda ulaşılan naaş sayısı 19 oldu.

Deniz yüzeyinin 554 metre altında bulunan gemi enkazında ve geminin son görüldüğü noktanın yaklaşık 2,3 kilometre kuzeyindeki bölgede ileri teknoloji su altı sistemleriyle arama yapıldığı belirtildi.

Çalışmalar kapsamında yaklaşık 649 metre derinlikten de bir naaş çıkarıldığı, bugüne kadar yaklaşık 5,5 milyar metreküplük su kolonu verisinin incelendiği ve 10 milyon metrekarelik deniz tabanının görsel olarak tarandığı kaydedildi.

"ÖNCELİĞİMİZ SON KAYBIMIZA ULAŞMAK"

Türkiye ile yakın iş birliği içinde yürütülen çalışmaların kesintisiz devam ettiğini belirten KKTC Başbakanlığı, "Önceliğimiz, kayıp durumda bulunan son bir insanımıza da ulaşılması ve ailesine teslim edilmesidir" ifadelerine yer verdi. Açıklamada, kazada hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına ise başsağlığı dilerken ekiplerin özverili çalışmalarına dikkat çekildi.