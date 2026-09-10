Girne açıklarında yaşanan gemi faciasının ardından günlerdir zihnimi meşgul eden temel bir soru var; bu gemi nasıl ve hangi şartlarda sefere çıkabildi? Facianın büyüklüğü, kaybettiğimiz insanların acısı ve hala cevap bekleyen ailelerin yaşadıkları ortadayken meseleyi yalnızca kazanın meydana geldiği geceyle sınırlandırmanın büyük hata olacağı kanaatindeyim. Çünkü ortaya çıkan bilgiler, olayın geriye doğru bütün aşamalarının araştırılmasını zorunlu kılıyor. Geminin geçmişinden başlayarak satın alınmasına, bakım ve onarımına, teknik kontrollerine, sefere elverişlilik belgelerine, liman çıkış işlemlerine, kaptan ve mürettebatın yeterliliklerine kadar uzanan çok geniş bir sorumluluk zinciri var. Öncelikle geminin geçmişi açıklığa kavuşturulmalıdır. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre gemi geçmiş yıllarda hasar görmüş, uzun süre beklemiş, su alma, motor ve dümen sorunları yaşamıştı. Soruşturma kapsamında mahkemeye aktarılan bilgiler arasında da geminin daha önce su aldığı, çeşitli teknik arızalar yaşadığı ve hasarlı halde sefere çıktığı yönünde ciddi iddialar bulunuyor. Böyle bir geçmiş söz konusuysa sorulması gereken ilk soru bu geminin yolcu taşımacılığına uygun olduğuna kimin karar verdiğidir! Daha da önemlisi, Türk Loydu tarafından 2 Haziran 2026 tarihinde gemiye sefere uygunluk belgesi düzenlendiğine ilişkin bilgiler kamuoyuna yansıdı. Ancak daha sonra aynı belgenin sistemde “invalid”, yani geçersiz olarak görünmesi başlı başına açıklanması gereken bir durumdur. Bir belge 2 Haziran’da hangi teknik incelemeler sonucunda düzenlendi? Geminin hangi bölümleri kontrol edildi? Tespit edilen eksiklikler var mıydı? Varsa bunların giderildiği nasıl doğrulandı? Belge neden daha sonra geçersiz hale geldi veya sistemde neden geçersiz görünüyor? Bütün bunların tarihleri, raporları ve imzaları kamuoyuna açıklanmalıdır. Çünkü burada tartışılan bir bürokratik işlem değil, insan hayatıdır. Bir başka önemli konu liman çıkış işlemleridir. Yüzlerce yolcu taşıyan bir geminin Girne’den Taşucu’na veya Taşucu’ndan Girne’ye hareket edebilmesi için bir dizi denetimden ve idari işlemden geçmesi gerekir. Dolayısıyla sadece gemiyi işleten şirketin değil, geminin sefere çıkmasına izin veren bütün mekanizmanın incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Liman başkanlıkları neyi kontrol etti? Hangi belgeler ibraz edildi? Meteorolojik şartlar değerlendirildi mi? Geminin yolcu kapasitesi, can kurtarma ekipmanları ve güvenlik donanımları kontrol edildi mi? Kaptanın yeterlilik belgesi söz konusu gemiyi sevk ve idare etmeye uygun muydu? Mürettebatın acil durum, tahliye ve can kurtarma eğitimleri eksiksiz miydi?267 kişinin bulunduğu bir gemide acil durum meydana geldiğinde uygulanacak tahliye planı gerçekten işler durumda mıydı? Bunların her biri ayrı ayrı cevaplandırılmalıdır. Soruşturmanın yalnızca kaptan, mürettebat veya şirket çalışanları üzerinden yürütülmesi halinde gerçeğin tamamına ulaşılabileceğine inanmıyorum. Elbette herhangi bir kişinin cezai sorumluluğuna karar verecek makam bağımsız yargıdır. Mahkeme kararı olmadan kimseyi suçlu ilan etmek doğru değildir. Ancak cezai sorumluluk başka, idari ve siyasi sorumluluk başkadır. Devletin temel görevlerinden biri vatandaşının can güvenliğini korumaktır. Deniz ulaşımında bunun yolu etkili denetimden geçer. Bir geminin dosyasında gerekli belgelerin bulunması tek başına yeterli değildir. Önemli olan o geminin fiilen güvenli olup olmadığıdır. Denetim yalnızca dosyaya bakıp mühür basmak değildir. Denetim, gerektiğinde “Bu gemi sefere çıkamaz” diyebilmektir. Bu nedenle facianın ardından yapılan “Kim olursa olsun hesabını verecek” açıklamasının son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Ama bu sözün gereği eksiksiz yerine getirilmelidir. Soruşturma geminin işletmecisinden başlayarak teknik denetim yapan kuruluşlara, belge düzenleyenlere, liman otoritelerine, izin veren kamu görevlilerine ve gerekiyorsa siyasi makamlara kadar uzanmalıdır. Kimse makamı, unvanı veya bağlantıları nedeniyle bu incelemenin dışında tutulmamalıdır. Facianın ardından ortaya çıkan bir başka tablo da beni en az kazanın kendisi kadar düşündürdü. Deniz ulaşımının aksaması üzerine uçak bileti fiyatlarının bazı seçeneklerde 21 bin liraya, hatta 35 bin liranın üzerine çıktığını gördük. İnsanların yakınlarından haber almaya çalıştığı, cenazelerin bulunduğu, ailelerin büyük bir travma yaşadığı günlerde ulaşım ihtiyacının ticari fırsata dönüştürülmesi kabul edilemez. Benim bu konudaki düşüncem ‘Acıdan kâr çıkarılmaya çalışılmasının insanlık dışı aşağılık bir durum olduğudur. Olağanüstü dönemlerde devlet yalnızca piyasayı seyreden makam olamaz. Vatandaşın zorunlu ulaşım ihtiyacının istismar edilmesini önleyecek mekanizmalar derhal devreye sokulmalıdır. Kaybettiğimiz insanların ailelerine karşı devletin ve toplumun borcu, bu zincirin son halkasına kadar ortaya çıkarılmasıdır. Hiçbir dosya kapatılmamalı, hiçbir belge karanlıkta bırakılmamalı, hiçbir sorumluluk makamların arkasına saklanmamalıdır. Benim beklentim intikam değil, adalettir.