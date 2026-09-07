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Kaynak: Haber Merkezi

KKTC’de Girne açıklarında batan Filo Jet isimli yolcu gemisinin ardından görevden almalar devam ediyor. KKTC Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş’in de görevine son verildi. Böylece facia sonrasında görevden alınanların sayısı 6’ya yükseldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Girne açıklarında batan Filo Jet isimli yolcu gemisine ilişkin soruşturma sürerken, kamu görevlilerine yönelik görevden almalar da devam ediyor. Son olarak KKTC Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş görevden alındı.

Güneş’in görevden alınmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Böylece 30 Ağustos’ta meydana gelen Filo Jet faciasının ardından görevine son verilen kamu görevlilerinin sayısı 6’ya yükseldi.

GÖREVDEN ALMALAR BAKAN ARIKLI İLE BAŞLAMIŞTI

Görevden alma süreci, KKTC Başbakanı Ünal Üstel’in 2 Eylül’de Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevinden Erhan Arıklı’yı almasıyla başlamıştı. Arıklı’nın ardından bakanlık bünyesindeki 3 yetkili ile limanda görev yapan 2 kamu çalışanının da görevlerine son verilmişti.

FECİ KAZADA 14 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Girne Limanı ile Mersin’deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan katamaran tipi yüksek hızlı yolcu gemisi Filo Jet, 30 Ağustos’ta Girne’den ayrıldıktan kısa süre sonra ön bölümünden su almaya başlamıştı.

Geminin Girne Limanı’na dönmeye çalıştığı sırada batmasıyla büyük bir facia yaşanmış; gemideki 267 yolcu ve mürettebattan 239 kişi kurtarılırken, 14 kişi hayatını kaybetmişti. Kayıp 14 kişi için arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirilmişti.

Geminin enkazının deniz tabanında 554 metre derinlikte bulunduğu açıklanmıştı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Filo Jet faciasına ilişkin adli soruşturma sürerken, olayda herhangi bir ihmal ya da kusur bulunup bulunmadığının ortaya çıkarılması amacıyla incelemeler de devam ediyor.