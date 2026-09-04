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Kaynak: AA / DHA / İHA

Girne açıklarında 30 Ağustos'ta KKTC’nin Girne Limanı’ndan Mersin Taşucu’na gitmek üzere yola çıkan Filo Jet isimli yolcu gemisinin batmasının ardından 241 kişi kurtarılırken, 8 kişinin cenazesine ulaşılmıştı. Ölü sayısı bugün itibariyle 12'ye yükseldi. 16 kişiyi arama çalışmaları sürerken, kazaya ilişkin soruşturma da devam ediyor.

Bilirkişi kaptanın manevra yapmayıp geri dönmesi durumunda kazanın önlenebileceği ifade etti. İfadelere göre ikinci kaptanın birinci kaptana "çıkmayalım" dediği, gemi kaptanının sefer öncesinde mevcut şartları değerlendirerek hareket etme kararı aldığı öğrenildi. Mahkeme, 9 zanlıya 8 gün ek tutukluluk kararı verdi.

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Kaptanın ehliyetinin süresinin dolmasının ardından mesleğe 10 yıl ara verdiği, daha sonra ise Türkiye'den ehliyet almak zor olduğu için Honduras'tan aldığı ifade edildi.

Öte yandan 2 ay önce sosyal medyada yayınlayan geminin su alma görüntülerinin dava dosyasına girdiği ifade edildi.