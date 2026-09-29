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Kaynak: Haber Merkezi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında yaşanan gemi faciasının ardından bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerin bölgede yürüttüğü çalışmalar sonucunda bugün bir naaşa daha ulaşıldı.

İKİ NAAŞIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Gemi faciasının ardından başlatılan çalışmalarda daha önce iki naaşa ulaşılmıştı. Yapılan incelemelerin ardından bulunan iki naaşın kimliklerinin belirlendiği bildirildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bölgede çalışmalarına devam eden ekipler bir naaşa daha ulaştı. Son gelişmeyle birlikte arama kurtarma faaliyetlerinin Girne açıklarında sürdüğü belirtildi.