Kaynak: İHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen Filo Jet gemi faciasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Gemi Direktörü Ali Özdilger, 1. Kaptan Mustafa Öz, 2. Kaptan Merve Nur Seraslan, Baş Makinist Zeki Öz, 2. Makinist Metin Gül ile mürettebat üyeleri Serkan Erol, Quadir Quliyer, Vale Huvucadar ve Rashat İbrahimov'un aralarında bulunduğu 9 zanlı, Girne Kaza Mahkemesi'nde 7'nci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, 9 zanlının tutukluluk süresini 7 gün daha uzattı.

Faciaya ilişkin yürütülen soruşturmada, geminin teknik durumu, geçmişte yaşanan arızalar ve kaza öncesinde VDR cihazının devre dışı kalmasına ilişkin dikkat çekici ayrıntılar tahkikat polisi tarafından mahkemeye aktarıldı.

VDR CİHAZINI KAPATMIŞLAR

Polis, geminin seyir ve ses kayıtlarını tutan VDR cihazının kaza anına ilişkin kayıtlarının bulunmadığını belirtti. Polis, cihazın 28 Ağustos tarihinde kapatıldığının tespit edildiğini, cihazdan elde edilen önceki ses kayıtlarında ise geminin teknik sorunlarına ilişkin dikkat çekici konuşmaların bulunduğunu aktardı.

Polis, cihazdan elde edilen ses kayıtlarının incelenmesi sonucunda, 28 Ağustos tarihinde ayak seslerinin duyulduğunu ve bu seslerin ardından VDR cihazının kapatıldığını aktardı. VDR cihazının iki farklı bağlantı üzerinden çalıştığını, ancak yapılan incelemelerde her iki bağlantının da kapatıldığının belirlendiğini mahkemeye bildiren polis, bu nedenle 30 Ağustos'ta meydana gelen facianın yaşandığı ana ilişkin ses kayıtlarının cihazda bulunmadığını ifade etti.

VDR cihazının hangi nedenle kapatıldığı, iki ayrı bağlantının nasıl devre dışı bırakıldığı ve kapatma işleminin kim tarafından gerçekleştirildiği soruşturma kapsamında araştırılıyor.

Polis, VDR cihazının çalışmaması durumunda kaptan köşküne uyarı verilmesi gerektiğini, buna rağmen cihazın kapatılmasının ardından herhangi bir uyarının dikkate alınıp alınmadığı ve geminin bu şekilde sefere devam etmesinin nedenlerinin de soruşturulduğunu belirtti.

'BU SEZONU ÇIKARMAZ'

VDR cihazından elde edilen önceki ses kayıtlarına değinen polis, kayıtlarda "Bu gemi bu sezonu çıkarmaz", "Gemide arızalar var" ve "Şirket gemiyi satacak" ifadelerinin yer aldığını açıkladı. Kayıtlardaki konuşmaların hangi tarihlerde gerçekleştiği, kimler arasında geçtiği ve ifadelerin hangi şartlarda kullanıldığına yönelik incelemelerin sürdüğünü belirten polis, özellikle geminin sezonu tamamlayamayacağına ilişkin konuşmalar ile arızalardan söz edilmesi, geminin sefer öncesindeki teknik yeterliliğinin soruşturulması açısından önem taşıdığını aktardı.

GEMİDEKİ TAMİRATLAR ELE ALINDI

Mahkemede geminin daha önce geçirdiği tamiratlar ve bu işlemlerden kimlerin haberdar olduğu ele alındı. Mahkemeye aktarılan beyanlara göre, Geminin Direktörü Ali Özdilger, tamirat için gerekli malzemelerin şirket tarafından satın alındığını söyledi. Ancak Özdilger, söz konusu tamiratın gerçekleştirildiğinden haberdar olmadığını ve bu nedenle kendisinin sorumlu tutulamayacağını savundu.

Polis, soruşturma kapsamında, gemide gerçekleştirilen tamiratların hangi tarihlerde yapıldığının, bu işlemlerin kimlerin bilgisi dahilinde gerçekleştirildiğinin ve ilgili kurumlara gerekli bildirimlerin yapılıp yapılmadığının araştırıldığını belirtti.

KONUŞMALAR VE JENERATÖR ARIZASI İNCELENİYOR

Polis, geminin Kaptan Köşkü'nde bulunan VDR cihazından elde edilen önceki ses kayıtlarının ayrıntılı şekilde incelendiğini mahkemeye aktardı. Kayıtlarda geminin teknik durumunun yanı sıra jeneratör arızasına ilişkin konuşmaların da bulunduğunu belirten polis, bazı konuşmalar sırasında Kaptan Köşkü'nde birden fazla kişinin bulunduğuna ilişkin bilgilerin tespit edildiğini, bu kişilerin kimliklerinin belirlenmesine yönelik incelemelerin sürdüğünü kaydetti.

Mahkemede geminin teknik kontrolleri, tamirat süreçleri ve ilgili kurumların sorumlulukları da gündeme geldi. Polis, gemide gerçekleştirilen tamiratlar ve teknik sorunlarla ilgili olarak Liman Başkanlığı'nın ilgili klas kuruluşuna bildirimde bulunması gerektiğini belirtti.

Polis, gemideki arızaların ilgili kurumlara bildirilip bildirilmediğinin, yapılan tamiratların gerekli denetimlerden geçirilip geçirilmediğinin ve geminin sefere çıkmasına ilişkin güvenlik prosedürlerinin uygulanıp uygulanmadığının soruşturma kapsamında incelendiğini ifade etti.

CAN KAYBI 27: 1 KİŞİ ARANIYOR

Filo Jet faciasında 27 kişi hayatını kaybederken, faciada kayıp olan son kişi için arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmalarında, 3 Ekim tarihinde gemi enkazından 632 metre, 4 Ekim'de bin 721 metre, 5 Ekim'de ise bin 697 metre uzaklıkta birer naaşa ulaşıldı. 6 Ekim tarihinde gerçekleştirilen çalışmalarda gemi enkazından bin 800 metre ve bin 831 metre uzaklıkta iki naaş bulundu. 7 Ekim tarihinde ise gemi enkazından bin 900 metre, bin 923 metre ve bin 941 metre uzaklıkta üç naaşa ulaşıldı. 8 Ekim tarihinde sürdürülen çalışmalarda gemi enkazından 2 bin 24 metre uzaklıkta bir naaş bulundu.

Arama çalışmaları kapsamında ulaşılan naaşların kimliklerinin belirlenmesi amacıyla DNA incelemeleri gerçekleştirildi. DNA incelemeleri kapsamında Özgür Gönül, Mahmut Demir, Orhan Bekret ve Saliha Miray Biçer'in kimlikleri tespit edildi.