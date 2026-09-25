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KKTC’nin Girne Limanı açıklarında 30 Ağustos’ta batan Filo Jet isimli katamaran tipi gemide yürütülen çalışmalarda önemli bir gelişme yaşandı. Geminin VDR olarak bilinen seyir veri kaydedicisi bulundu.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, arama çalışmalarındaki son duruma ilişkin kayıp kişilerin aileleriyle bir araya geldi. Toplantıda geminin içerisinde gerçekleştirilen taramalardan elde edilen görüntüler ailelerle paylaşılırken teknik çalışmalar hakkında da bilgi verildi.

GEMİDE ULAŞILMADIK ALAN KALMADI

Arama ekiplerinin batık geminin içerisindeki bütün bölümlere ulaştığını açıklayan Üstel, çalışmalar sırasında başka bir naaşa rastlanmadığını söyledi.

Üstel, “Gemide ulaşılmamış bir alan kalmadı. Yapılan kapsamlı aramalarda geminin içinde başka bir naaşa rastlanmadı” ifadelerini kullandı.

Geçen hafta bulunan naaşa son derece zorlu koşullarda ulaşıldığını belirten Üstel, çalışmaların sona ermediğini vurgulayarak şöyle devam etti:

“Ancak aramalarımız sona ermiş değildir. Denizaltında ve su yüzeyinde bulunabilecek naaşlara ulaşmak için havada, karada ve denizde çalışmalarımız devam ediyor.”

KARA KUTU POLİSE TESLİM EDİLDİ

Facianın nedeninin ortaya çıkarılması açısından önem taşıyan VDR’nin (Seyir Veri Kaydedicisi) bulunduğunu açıklayan Üstel, cihazın incelenmek üzere polise teslim edildiğini bildirdi.

Kara kutudaki verilerin ilgili makamlar tarafından inceleneceğini belirten Üstel, kayıp kişilere ulaşabilmek için dünyada arama kurtarma çalışmalarında kullanılan imkanların seferber edildiğini söyledi.

15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 14 KİŞİ KAYIP

Üstel’in verdiği bilgiye göre faciada 15 kişi hayatını kaybetti, 14 kişiye ise henüz ulaşılamadı. Kayıpları bulmak amacıyla denizaltında ve su yüzeyinde yürütülen çalışmalar devam ediyor.

“KİM OLURSA OLSUN HESABINI VERECEK”

Kazaya ilişkin hukuki sürecin de yakından takip edildiğini belirten Üstel, olası ihmal ve kusurların araştırılacağını vurguladı.

Üstel, “Facianın yaşanmasında ihmali veya kusuru olduğu tespit edilen kim varsa, yasalar önünde gerekli cezaya çarptırılması için tüm süreçlerin takipçisi olacağız. Kim olursa olsun, adalet önünde hesabını verecek” dedi.