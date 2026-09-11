Kaynak: İHA

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli katamaran tipi yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos’ta öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

Gemide bulunan 267 yolcu ve mürettebattan 239’u kurtarılmış, 14 yolcu hayatını kaybetmişti. Kayıp olan 14 kişi için ise arama-kurtarma çalışmaları kesintisiz olarak sürüyor. Geminin enkazı 554 metre derinlikte belirlenmişti.

YENİ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Facia dair ise yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Facianın göz göre göre geldiğini gösteren yeni videoda bir vatandaş "Her taraf su alıyor, geri dönsün Böyle şey mi olur, söyleyin geri dönsün her taraf su alıyor" dedi.