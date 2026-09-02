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Kaynak: Haber Merkezi

KKTC'nin Girne kentinden Mersin'in Taşucu Limanı'na 267 yolcusuyla hareket eden Filo Denizlik'e ait katamaran cinsi yolcu ve yük gemisinin alabora olarak batmasıyla ilgili soruşturma sürerken, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Girne'de batan gemiye ulaşıldığını duyurdu. Erhürman, arama çalışmasının aralıksız şekilde devam edeceğini bildirdi.



Ayrıntılar gelecek...