Girne faciasında kaybolmuştu: Cansız bedeni bulundu: Bayhan memleketinde defnedildi

KKTC’den Mersin’in Taşucu Limanı’na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden, 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora oldu. Kazada 14 kişi öldü, Mardinli Mehmet Bayhan’ın da aralarında bulunduğu 14 kişi kayboldu. Kaybolan kişilerin bulunması için başlatılan çalışmalarda 19 Eylül’de Mardinli Mehmet Bayhan’ın cenazesine de ulaşıldı. Böylece kazada ölenlerin sayısı 15’e yükseldi.