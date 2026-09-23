Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Girne faciasında kaybolmuştu: 20 gün sonra gelen acı: Bayhan, memleketinde defnedildi

Girne faciasında kaybolmuştu: 20 gün sonra gelen acı: Bayhan, memleketinde defnedildi

KKTC açıklarında alabora olan katamaran tipindeki yolcu gemisi kazasında kaybolduktan günler sonra cansız bedenine ulaşılan Mehmet Bayhan, memleketi Mardin’in Nusaybin ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: DHA
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Girne faciasında kaybolmuştu: 20 gün sonra gelen acı: Bayhan, memleketinde defnedildi - Resim: 1

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kenti açıklarında meydana gelen gemi kazasında yaşamını yitiren Mehmet Bayhan, memleketi Nusaybin ilçesinde toprağa verildi.

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Girne faciasında kaybolmuştu: 20 gün sonra gelen acı: Bayhan, memleketinde defnedildi - Resim: 2

KKTC’den Mersin’in Taşucu Limanı’na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden, 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora oldu. Kazada 14 kişi öldü, Mardinli Mehmet Bayhan’ın da aralarında bulunduğu 14 kişi kayboldu. Kaybolan kişilerin bulunması için başlatılan çalışmalarda 19 Eylül’de Mardinli Mehmet Bayhan’ın cenazesine de ulaşıldı. Böylece kazada ölenlerin sayısı 15’e yükseldi.

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Girne faciasında kaybolmuştu: 20 gün sonra gelen acı: Bayhan, memleketinde defnedildi - Resim: 3

Kimlik tespit işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bayhan’ın cenazesi ailesine teslim edilerek memleketi Mardin’e getirildi. Bayhan’ın cenazesi, Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Kuruköy Mahallesi’nde ailesi, yakınları ve sevenlerinin katıldığı törenin ardından toprağa verildi. Defin sırası ve sonrasında Nusaybin Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde görevli personeller de aile bireylerine psikososyal destek sağladı.

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Girne faciasında kaybolmuştu: 20 gün sonra gelen acı: Bayhan, memleketinde defnedildi - Resim: 4
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Girne faciasında kaybolmuştu: 20 gün sonra gelen acı: Bayhan, memleketinde defnedildi - Resim: 5
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Girne faciasında kaybolmuştu: 20 gün sonra gelen acı: Bayhan, memleketinde defnedildi - Resim: 6
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Girne faciasında kaybolmuştu: 20 gün sonra gelen acı: Bayhan, memleketinde defnedildi - Resim: 7
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