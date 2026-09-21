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Kaynak: DHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, 30 Ağustos’ta Girne kenti açıklarında meydana gelen gemi kazasında cenazesine ulaşılan son kişinin Mehmet Bayhan olduğunu açıkladı.

İlgili tüm kurumların diğer kayıplara ulaşılması ve ailelerin yaşadığı belirsizliğin sona erdirilmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Üstel, Mehmet Bayhan’a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Gemi kazasında ölü sayısı 15'e yükselirken, kayıp 13 kişi için arama çalışmaları devam ediyor.