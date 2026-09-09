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Kaynak: ANKA

KKTC’de deniz kazasının ardından kayıplara ulaşmak için yürütülen arama çalışmalarında yeni bir aşamaya geçiliyor. Derin sularda görev yapabilecek özel donanımlı gemi, bölgedeki çalışmalara dahil edilecek ve aramalar farklı imkanlarla sürdürülecek.

Üstel, Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ilgili bakanlıklar, Türk Deniz Kuvvetleri, teknik heyetler ve özel kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarda bugüne kadar yürütülen çalışmaların değerlendirildiğini ve yeni adımların belirlendiğini bildirdi.

Toplantılar sonucunda yeni bir arama kurtarma gemisinin çalışmalara katılmasının kararlaştırıldığını belirten Üstel, "Söz konusu gemi yarın İstanbul’dan hareket ederek kaza bölgesine doğru yola çıkacaktır. Geminin hafta sonu veya hafta başında adamıza ulaşarak çalışmalara başlaması öngörülmektedir" dedi.

Üstel, TCG IŞIN’ın tüm mürettebatıyla kaza bölgesindeki arama faaliyetlerini sürdürdüğünü, TCG ALEMDAR’ın ise rutin teknik bakım ve ikmal ihtiyaçları nedeniyle limanına döndüğünü açıkladı.

Arama çalışmalarının havadan, karadan ve denizden devam ettiğini vurgulayan Üstel, "Amacımız nettir. Kayıplarımıza ulaşmak" ifadelerini kullandı.

Denizin derinliği, bölgenin koşulları ve batığın durumunun çalışmaların zaman almasına neden olduğunu belirten Üstel, yeni teknik imkanların devreye alınmasıyla aramaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

Üstel ayrıca Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ilk günden itibaren çalışmalara destek verdiğini, Adli Tıp Kurumunun ise kimliklendirme, yüz tanıma, DNA tespitleri ve adli süreçlerde katkı sağladığını belirtti.

Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliğinin de koordinasyona destek verdiğini ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve ilgili kurumlara teşekkür etti.