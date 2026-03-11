Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hepsiburada'nın birlikte yürüttüğü, Türkiye'nin Girişimci Kadınları ve Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programları kapsamında kadın girişimciliğinin ve kadınların güçlenmesi için gerçekleştirilen çalışmalar, ABD'nin New York kentinde tanıtıldı.

Bakanlık ve Hepsiburada tarafından Türkevi'nde iftar organizasyonu düzenlendi.

İftara, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin'in yanı sıra Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal, yabancı bakanlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve ABD'deki iş dünyasından Türk kadın temsilciler de katıldı.

İftar programında sunulan lezzetler, Hepsiburada aracılığıyla dijitalleşen girişimci kadınların ürettiği yöresel ürünlerle hazırlandı.

Hatay'ın baharatlarından Manisa'nın zeytinyağına, Bursa'nın zeytininden Gaziantep'in fıstığına kadar uzanan, 15 girişimci kadın ve kadın kooperatifine ait 23 ürün iftar için Türkiye'den ABD'ye ulaştırılarak menüde yer aldı.

Menüde ürünleri bulunan girişimci kadınlar, video gösterimiyle konuklara seslenerek ürünlerini tanıttı, mesajlarını iletti.

"KÖKLERDEN GELECEĞE: KADIN EMEĞİ" SERGİSİ NEW YORK'TA

Birleşmiş Milletler 70. Kadının Statüsü Komisyonu (CSW70) kapsamında New York'ta ayrıca "Köklerden Geleceğe: Kadın Emeği" başlıklı sergi açıldı.

Türkevi'nde üç gün boyunca ziyarete açık olan serginin açılışını Bakan Göktaş ve Hepsiburada CEO'su Gökçetekin gerçekleştirdi.

Sergi, Anadolu'nun değerlerini dört temel hikaye üzerinden sundu. Hikayelerin başlıkları şöyle:

"Çini, kilim ve dokumalarla Anadolu'nun kültürel hafızasını yansıtan 'Miras ve Bellek', giyim, ipek fular ve çanta gibi modern tasarımlarla zanaatı geleceğe taşıyan 'Zamansız Tasarımlar', doğadan ilham alan ve sürdürülebilir ürünleri içeren 'Doğanın Şifası' ve Hatay kömbesinden zeytinlere, lokumlara ve çikolatalara uzanan seçkisiyle Türk mutfak kültürünün zenginliğini yansıtan 'Anadolu Sofrası & Gelecek'.

Öte yandan girişimci kadınları destekleyen çalışmalar ve CSW70 kapsamındaki etkinlikler, New York'un sembol noktalarından Times Meydanı'nda bulunan Nasdaq kulesine de taşındı.

Yayınlanan özel duyuruyla Türkevi'nde gerçekleştirilen "Köklerden Geleceğe: Kadın Emeği" sergisi ve "Türkiye'nin Girişimci Kadınları" projesi, Hepsiburada ve Türk bayrağı görselleriyle küresel ölçekte görünürlük kazandı ve Nasdaq tarafından tebrik edildi.

Nasdaq'ın yayımladığı mesajda, "Nasdaq, Köklerden Geleceğe Sergisi'ni ve Hepsiburada ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından güçlendirilen girişimci kadınları kutluyor." ifadesi yer aldı.

"BUGÜN PEK ÇOK KADIN, FİKİR, BECERİ, EMEK SAHİBİ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, kadın girişimciliğinin desteklenmesinin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kadınların güçlenmesinde en kritik eşik, başlama cesareti kadar devam edebilme kapasitesidir. Bugün pek çok kadın, fikir, beceri, emek sahibi. Ancak pazara girişte ve pazarda tutunmada önlerine çıkan pratik engeller var. Bu anlamda Hepsiburada ile işbirliğimizi, sahaya etki eden bir kalkınma mekanizması gibi görüyoruz.

Hepsiburada ile yürüttüğümüz özel programlarla kadınların işlerini büyütmelerine ve dijital pazarda daha hızlı güç kazanmalarına destek oluyoruz. Bu işbirliğiyle daha ilk yılda 10 bin kadın girişimcimizi destekledik. Hepsiburada'ya, kadın girişimciliğine dönük uzun soluklu yaklaşımı ve sahaya dokunan çözümleri için teşekkür ediyorum. Bu inançla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kadınların her alanda güçlenmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

CSW70 etkinlikleri çerçevesinde değerlendirme yapan Hepsiburada CEO'su Gökçetekin ise Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programıyla bugüne kadar 70 binden fazla kadına ulaştıklarını, 7 bin 500 girişimci kadının kendi markasını kurduğunu anlattı.

Gökçetekin, "Köklerden Geleceğe: Kadın Emeği sergisindeki her bir parça, Anadolu'nun köklerinden gelen ustalığı, hafızayı ve kadınların emeğini temsil ediyor. Kadın emeğinin, teknolojinin gücüyle birleşerek küresel sahnelerde böylesine güçlü bir yankı bulması, 2030'a kadar 120 bin girişimci kadını ekonomiye kazandırma hedefimize olan inancımızı ve sorumluluğumuzu daha da pekiştiriyor." ifadelerini kullandı.